ما القنوات الناقلة لمباراة السد والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن استاد جاسم بن حمد مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين السد والهلال، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة السد والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة السد والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

موعد مباراة السد والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 هو الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 على استاد جاسم بن حمد.

وتنطلق صافرة البداية في تمام السابعة مساءً (19:00) بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت الإمارات.





دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 2 13 أكتوبر 2026 - 12:00





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ما القنوات الناقلة لمباراة السد والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 2.

كما أنّ قنوات الكأس تنقل البطولة، وسوف يتم بث المواجهة عبر الكأس 5.

من معلق مباراة السد والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

أسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة التعليق على المباراة عبر beIN SPORTS 2 إلى عامر الخوذيري، بينما يعلق خالد الحدي على المواجهة عبر الكأس 5.









beIN SPORTS HD 2 عامر الخوذيري

الكأس 5 خالد الحدي





كيف تشاهد مباراة السد والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة السد والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة السد والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027









نتائج السد والهلال في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات السد والهلال في المباريات الأخيرة









ترتيب السد والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027







