ما القنوات الناقلة لمباراة السد والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي السد نظيره الأهلي على استاد "جاسم بن حمد" ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

الأهلي يحتل المركز الثالث في مرحلة الدوري ويطمح في مواصلة حملة الحفاظ على اللقب، بينما يحتل السد المركز الرابع عشر ويطمح لتحسين موضعه في الجدول.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة السد والأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة السد والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

موعد مباراة السد والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 هو الإثنين 2 نوفمبر 2026 على ستاد "جاسم بن حمد".

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وتنطلق صافرة البداية في السابعة مساءً (19:00) بتوقيت السعودية وقطر، الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 4 2 نوفمبر 2026 - 11:00

ما القنوات الناقلة لمباراة السد والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 2.

كما أنّ قنوات الكأس تنقل البطولة، وسوف يتم بث المواجهة عبر الكأس 5.

من معلق مباراة السد والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

خصصت شبكة بي إن سبورتس عصام الشوالي للتعليق على المباراة عبر beIN SPORTS 5.

بينما يعلق خليل البلوشي على المواجهة عبر الكأس 5.

beIN SPORTS HD 2 عصام الشوالي الكأس 5 خليل البلوشي

كيف تشاهد مباراة السد والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة السد والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة السد والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027

نتائج السد والأهلي في المباريات الأخيرة

ترتيب السد والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027