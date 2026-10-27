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الدوري المصري الممتاز
team-logoالزمالك
ستاد القاهرة الدولي
team-logoالمقاولون العرب
شاهد على ON Sport
كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الدوري المصري الممتاز
القنوات الناقلة
الزمالك
الزمالك ضد المقاولون العرب
المقاولون العرب
مصر

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن استاد القاهرة الدولي مواجهة الزمالك والمقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثامنة في الدوري المصري 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري 2026-2027؟

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري 2026-2027 هو الأربعاء 28 أكتوبر 2026 على استاد "القاهرة الدولي".

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت مصر، التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت الإمارات.


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الدوري المصري الممتاز - الجولة 8
ستاد القاهرة الدولي


ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات أون سبوت حقوق بث مباريات الدوري المصري 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة أون سبورت.

من معلق مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري 2026-2027؟

اختارت شبكة أون سبورت، بلال علام للتعليق على مباراة الزمالك والمقاولون العرب عبر ON SPORT.



ON Sport 1

ON SPORT

بلال علام


كيف تشاهد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري 2026-2027 عبر تطبيق ON SPORT وكذلك كورة بلس.

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التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري 2026-2027


التشكيلات المحتملة الزمالك ضد المقاولون العرب

المدرب

  • M. Gamal


نتائج الزمالك والمقاولون العرب في المباريات الأخيرة


الزمالك

الزمالك - المستوى

غزل المحلة
ف0-1
الأهلي
خ0-2
الجيش الرواندي
ف0-1
بترول أسيوط
ف0-1
الجيش الرواندي
ف1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
4/2
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
0/5
المقاولون

المقاولون - المستوى

الجونة
ف0-1
الأهلي
ت1-1
وادي دجلة
ف0-2
زد
ت1-1
الشرقية إنبي
ف0-3
الهدف المسجل (المستقبل)
8/2
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات الزمالك والمقاولون العرب في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

الزمالكتعادلالمقاولون العرب
1
3
1
الدوري المصري الممتاز
الزمالك badge
الزمالك
الزمالك
0
المقاولون العرب badge
المقاولون العرب
المقاولون
0
انتهت
الدوري المصري الممتاز
المقاولون العرب badge
المقاولون العرب
المقاولون
2
الزمالك badge
الزمالك
الزمالك
1
انتهت
الدوري المصري الممتاز
الزمالك badge
الزمالك
الزمالك
1
المقاولون العرب badge
المقاولون العرب
المقاولون
1
انتهت
كأس مصر
الزمالك badge
الزمالك
الزمالك
6
المقاولون العرب badge
المقاولون العرب
المقاولون
1
انتهت
الدوري المصري الممتاز
الزمالك badge
الزمالك
الزمالك
2
المقاولون العرب badge
المقاولون العرب
المقاولون
2
انتهت
10الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5


ترتيب الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
بيراميدزبيراميدزبيراميدز
7700173+1421
ف
ف
ف
ف
ف
2
الأهليالأهليالأهلي
7520146+817
ت
ف
ف
ت
ف
3
الزمالكالزمالكالزمالك
751193+616
ف
خ
ف
ف
ف
4
سيراميكا كليوباتراسيراميكا كليوباتراسيراميكا
7502137+615
ف
خ
ف
ف
ف
5
مودرن سبورتمودرن سبورتمودرن سبورت
7412129+313
خ
ف
ف
ف
خ
6
الاتحادالاتحادالاتحاد
741296+313
خ
ف
ف
ف
ف
7
المقاولون العربالمقاولون العربالمقاولون
7322106+411
ف
ت
ف
ت
ف
8
زدزدزد
732288011
ف
ت
ف
خ
ف
9
البنك الأهليالبنك الأهليالبنك الأهلي
731388010
ت
ف
خ
ف
ف
10
سموحةسموحةسموحة
731344010
ف
ف
ف
خ
خ
11
القناةالقناةالقناة
71519908
ت
ت
خ
ت
ت
12
السويس بتروجيتالسويس بتروجيتالسويس بتروجيت
72231012-28
خ
ت
ف
ف
خ
13
المصريالمصريالمصري
722379-28
ت
ت
خ
خ
خ
14
وادي دجلةوادي دجلةوادي دجلة
714278-17
ت
ت
خ
خ
ت
15
الجيشالجيشالجيش
7214612-67
خ
خ
خ
ت
خ
16
بترول أسيوطبترول أسيوطبترول أسيوط
712437-45
خ
ف
خ
خ
خ
17
الشرقية إنبيالشرقية إنبيالشرقية إنبي
7115815-74
خ
خ
خ
ف
ت
18
أبو قير للأسمدةأبو قير للأسمدةأبو قير
7115311-84
ت
خ
خ
خ
خ
19
غزل المحلةغزل المحلةغزل المحلة
7115311-84
ف
خ
خ
خ
ت
20
الجونةالجونةالجونة
7025410-62
خ
خ
خ
خ
خ
Championship Playoff
تصفيات الهبوط


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