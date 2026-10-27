ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن استاد القاهرة الدولي مواجهة الزمالك والمقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثامنة في الدوري المصري 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري 2026-2027؟

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري 2026-2027 هو الأربعاء 28 أكتوبر 2026 على استاد "القاهرة الدولي".

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت مصر، التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت الإمارات.





الدوري المصري الممتاز - الجولة 8 28 أكتوبر 2026 - 13:00 ستاد القاهرة الدولي





المباريات التالية الزمالك الدوري المصري الممتاز 13:00 المقاولون شاهد

ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات أون سبوت حقوق بث مباريات الدوري المصري 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة أون سبورت.

من معلق مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري 2026-2027؟

اختارت شبكة أون سبورت، بلال علام للتعليق على مباراة الزمالك والمقاولون العرب عبر ON SPORT.







ON SPORT بلال علام





كيف تشاهد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري 2026-2027 عبر تطبيق ON SPORT وكذلك كورة بلس.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.









التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري 2026-2027









نتائج الزمالك والمقاولون العرب في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات الزمالك والمقاولون العرب في المباريات الأخيرة









ترتيب الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري 2026-2027







