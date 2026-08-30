ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والسويس بتروجيت في الدوري المصري 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب القاهرة الدولي مواجهة تجمع بين الزمالك والسويس بتروجيت في الجولة الثالثة الدوري المصري 2026-2027.

الزمالك حقق الفوز في الجولة الماضية على البنك الأهلي بعد التعادل في الجولة الأولى أمام الاتحاد.

أما السويس بتروجيت فقد تعادل أمام بترول أسيوط وخسر أمام طلائع الجيش في مباراة مثيرة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والسويس بتروجيت في الدوري المصري 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الزمالك والسويس بتروجيت في الدوري المصري 2026-2027؟

موعد مباراة الزمالك والسويس بتروجيت في الجولة الثالثة الدوري المصري 2026-2027، هو الإثنين 31 أغسطس 2026، على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءُ بتوقيت السعودية ومصر، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري المصري الممتاز - الجولة 3 31 أغسطس 2026 - 13:00 ستاد القاهرة الدولي

ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والسويس بتروجيت في الدوري المصري 2026-2027؟

تمتلك شبكة أون سبورتس حق بث مباراة الزمالك والسويس بتروجيت في الدوري المصري 2026-2027.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة On Sport بتعليق حاتم بطيشة.

القنوات الناقلة التعليق ON SPORT حاتم بطيشة

كيف تشاهد مباراة الزالزمالك والسويس بتروجيت في الدوري المصري 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الزمالك والسويس بتروجيت في الدوري المصري 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "أون سبورتس".

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك والسويس بتروجيت في الدوري المصري 2026-2027

التشكيلات المحتملة الزمالك ضد السويس بتروجيت التشكيل المتوقع البدلاء المدرب M. Gamal التشكيل المتوقع البدلاء المدرب سيد عيد

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ترتيب الزمالك والسويس بتروجيت في الدوري المصري 2026-2027