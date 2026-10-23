ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجيش الرواندي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الزمالك نظيره الجيش الرواندي على ستاد "القاهرة الدولي" ضمن منافسات إياب الدور الثاني من إقصائيات دوري أبطال أفريقيا 2026-2027.

الزمالك يطمح لتحقيق الفوز ولكن يكفيه التعادل فقط أمام الفريق الرواندي بعد الفوز ذهابا على ملعب أماهورو بهدف ناصر منسي.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي والزمالك في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟

موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 هو السبت 24 أكتوبر 2026 على ستاد "القاهرة الدولي".

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساء (20:00) بتوقيت مصر، التاسعة مساء (21:00) بتوقيت الإمارات.





دوري أبطال إفريقيا - المرحلة التمهيدية - الجولة 2 24 أكتوبر 2026 - 13:00





ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجيش الرواندي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات أون سبورت حقوق مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027

من معلق مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟

لم تختر شبكة أون سبورت المعلق إلى الآن، وسنوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.



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كيف تشاهد مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 عبر تطبيق ON SPORT وكذلك كورة بلس.

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التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك والجيش الرواندي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027









نتائج الزمالك والجيش الرواندي في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات الزمالك والجيش الرواندي في المباريات الأخيرة









ترتيب الزمالك والجيش الرواندي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027







