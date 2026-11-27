يحتضن استاد القاهرة الدولي مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين الزمالك والأفريقي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2026-2027.
وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الزمالك والأفريقي في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.
متى موعد مباراة الزمالك والأفريقي في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟
موعد مباراة الزمالك والأفريقي في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027، هو السبت 28 نوفمبر 2026، على استاد القاهرة الدولي.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساء (18:00) بتوقيت مصر، الخامسة (17:00) بتوقيت تونس.
ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأفريقي في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟
تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.
من معلق مباراة الزمالك والأفريقي في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟
اختارت شبكة بي إن سبورتس، علي سعيد الكعبي، للتعليق على مباراة الزمالك والأفريقي في دوري أبطال أفريقيا 2026-2026.
beIN SPORTS HD 2
علي سعيد الكعبي
كيف تشاهد مباراة الزمالك والأفريقي في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الزمالك والأفريقي في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.
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التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك والأفريقي في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027
التشكيلات المحتملة ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس
التشكيلة الأساسية
المدرب
- جوزيه مورينيو
- كيكه فلوريس
نتائج الزمالك والأفريقي في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات الزمالك والأفريقي في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب الزمالك والأفريقي في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|13
|12
|0
|1
|51
|15
|+36
|36
ف
ف
ف
خ
ف
|2
|13
|11
|0
|2
|33
|11
|+22
|33
ف
ف
ف
ف
ف
|3
|13
|10
|1
|2
|26
|10
|+16
|31
ف
خ
ف
ف
ف
|4
|13
|8
|3
|2
|21
|16
|+5
|27
ت
ف
ف
ت
خ
|5
|13
|7
|1
|5
|23
|23
|0
|22
خ
ف
خ
ف
ف
|6
|13
|5
|4
|4
|18
|20
|-2
|19
ت
ت
خ
ف
خ
|7
|13
|5
|2
|6
|20
|32
|-12
|17
ف
ف
خ
ف
خ
|8
|12
|4
|4
|4
|15
|12
|+3
|16
خ
ت
ف
ف
خ
|9
|13
|4
|4
|5
|18
|18
|0
|16
ف
ت
خ
ت
خ
|10
|13
|4
|3
|6
|19
|18
|+1
|15
خ
ف
خ
ف
ت
|11
|13
|4
|3
|6
|14
|14
|0
|15
ف
ت
ف
خ
خ
|12
|13
|3
|6
|4
|16
|17
|-1
|15
خ
ت
ف
خ
ت
|13
|13
|4
|3
|6
|13
|23
|-10
|15
ف
ت
خ
خ
ف
|14
|13
|2
|7
|4
|11
|12
|-1
|13
خ
ت
خ
ت
ف
|15
|13
|2
|6
|5
|17
|22
|-5
|12
ت
ت
خ
خ
ف
|16
|12
|3
|3
|6
|15
|22
|-7
|12
خ
خ
ف
خ
ت
|17
|13
|3
|3
|7
|9
|20
|-11
|12
ف
خ
ف
خ
ت
|18
|13
|3
|3
|7
|8
|21
|-13
|12
خ
خ
ف
خ
ت
|19
|13
|2
|5
|6
|15
|21
|-6
|11
ت
خ
خ
ف
ت
|20
|13
|0
|5
|8
|9
|24
|-15
|5
خ
خ
خ
ت
خ