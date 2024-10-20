ما القنوات الناقلة لمباراة الريان والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الريان والأهلي في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

تستمر مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، بالثوب الجديد وسنكون على موعد مع مباراة قوية تجمع بين الريان القطري مع الأهلي السعودي.

الأهلي نجح في تحقيق الانتصار في أول مباراتين ليستمر في تقديم نتائج جيدة على المستوى القاري، ليعوض تراجع النتائج محليًا سواء في دوري ورشن أو الخروج المبكر من كأس الملك.

وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة الريان والأهلي في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة الريان والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

موعد مباراة الريان والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 هو الإثنين 21 أكتوبر 2024 على ستاد أحمد بن علي.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر، العاشرة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الريان والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

تنقل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر العديد من القنوات، وأهمها كل من قناتي بي إن سبورتس عبر القناة المخصصة لدوري أبطال آسيا، وكذلك شبكة قنوات SSC السعودية.

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا من خارج السعودية عبر قنوات beIN Sports AFC، أما في الإمارات سيتم نقل البطولة عبر أبو ظبي الرياضية.

كيف تشاهد مباراة الريان والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "TOD".

وداخل المملكة العربية السعودية، يمكن متابعة المباراة المرتقبة عن طريق الاشتراك في تطبيق "شاهد"

المباراة الريان - الأهلي التاريخ الإثنين 21 أكتوبر 2024 الموعد 21:00 السعودية وقطر، 22:00 الإمارات الملعب أحمد بن علي