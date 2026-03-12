ما القنوات الناقلة لمباراة الرياض والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستكمل الاتحاد منافسات دوري روشن السعودي مرة أخرى، حين يستعد لمباراة هامة أمام الرياض لحساب الجولة 26 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

الاتحاد يريد مصالحة الأنصار غير المعتادين على المركز الذي يحتله النمور وهو المركز السادس، لكنه يواجه رغبة الرياض صاحب المركز السادس عشر في الفكاك من مراكز الهبوط.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الرياض والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الرياض والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الرياض والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الجمعة 13 مارس 2026، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي - دوري روشن السعودي استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز

ما القنوات الناقلة لمباراة الرياض والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية خالد المديفر

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الرياض والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الرياض والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الرياض والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الرياض والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026

