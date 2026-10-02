ما القنوات الناقلة لمباراة الرجاء ونهضة الزمامرة في الدوري المغربي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الرجاء نظيره نهضة الزمامرة على ستاد "محمد الخامس" ضمن منافسات الجولة الأولى في الدوري المغربي 2026-2027.

وبينما استهل نهضة الزمامرة مشواره في الدوري المغربي بهزيمة، لم يفتتح الرجاء مشواره ويسعى للدخول مبكرا في أجواء المنافسة

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الرجاء ونهضة الزمامرة في الدوري المغربي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الرجاء ونهضة الزمامرة في الدوري المغربي 2026-2027؟

موعد مباراة الرجاء ونهضة الزمامرة في الدوري المغربي 2026-2027 هو السبت 3 أكتوبر 2026 على ستاد "محمد الخامس".

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساءً (23:00) بتوقيت المغرب، الواحدة صباحا (01:00) بتوقيت السعودية.





الدوري المغربي الممتاز - الجولة 2 3 أكتوبر 2026 - 16:00 مركب محمد الخامس









ما القنوات الناقلة لمباراة الرجاء ونهضة الزمامرة في الدوري المغربي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات المغربية الرياضية حقوق بث مباريات الدوري المغربي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.





المغربية الرياضية -





كيف تشاهد مباراة الرجاء ونهضة الزمامرة في الدوري المغربي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الرجاء ونهضة الزمامرة في الدوري المغربي 2026-2027 عبر يوتيوب.

التشكيل المتوقع لمباراة الرجاء ونهضة الزمامرة في الدوري المغربي 2026-2027









نتائج الرجاء ونهضة الزمامرة في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات الرجاء ونهضة الزمامرة في المباريات الأخيرة









ترتيب الرجاء ونهضة الزمامرة في الدوري المغربي 2026-2027







