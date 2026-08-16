ما القنوات الناقلة لمباراة الرائد والهلال في كأس الملك السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل الهلال، ضيفًا على نظيره الرائد، في مواجهة هامة ضمن منافسات الجولة 32 من كأس الملك السعودي 2026-2027.

الهلال حصد لقب كأس الملك الموسم الماضي ويرغب في الاحتفاظ بلقبه، كما افتتح الموسم الحالي بالفوز على الفيصلي في دوري روشن.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الرائد والهلال في كأس الملك السعودي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الرائد والهلال في كأس الملك السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الرائد والهلال في كأس الملك السعودي 2026-2027 لحساب الجولة 32 من المسابقة هو يوم الإثنين 17 أغسطس 2026، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

كأس خادم الحرمين الشريفين - 1/16 17 أغسطس 2026 - 14:00

ما القنوات الناقلة لمباراة الرائد والهلال في كأس الملك السعودي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات كأس الملك السعودي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة ثمانية

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الرائد والهلال في كأس الملك السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمر الصناعي، نايل عرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الرائد والهلال في كأس الملك السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الرائد والهلال في كأس الملك السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

التشكيل المتوقع لمباراة الرائد والهلال في كأس الملك السعودي 2026-2027

نتائج الرائد والهلال في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الرائد والهلال في المباريات الأخيرة