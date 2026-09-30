يستضيف منتخب الدنمارك نظيره البرتغالي على ملعب "باركن" ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

الفريقان يريدان تحقيق الفوز في مجموعة يتصدرها البرتغاليون بالعلامة الكاملة بينما يحتل الدنماركيون وصافتها برصيد 3 نقاط.





وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الدنمارك والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الدنمارك والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة الدنمارك والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الخميس 1 أكتوبر 2026 على ملعب "باركن".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة إلا الربع مساءً (21.45) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً (22:45) بتوقيت الإمارات.





دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 3 1 أكتوبر 2026 - 14:45 باركن





ما القنوات الناقلة لمباراة الدنمارك والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 2.

كيف تشاهد مباراة الدنمارك والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الدنمارك والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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من معلق مباراة الدنمارك والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

لم تسند قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على مباراة الدنمارك والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 إلى معلق بعد.









beIN SPORTS HD 2 -





التشكيل المتوقع لمباراة الدنمارك والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027









نتائج الدنمارك والبرتغال في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات الدنمارك والبرتغال في المباريات الأخيرة









ترتيب الدنمارك والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027





المجموعة الرابعة المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 البرتغال البرتغال 2 2 0 0 3 1 +2 6 ف ف 2 النرويج النرويج 2 1 0 1 4 4 0 3 خ ف 3 الدنمارك الدنمارك 2 1 0 1 4 3 +1 3 ف خ 4 ويلز ويلز 2 0 0 2 0 3 -3 0 خ خ Championship Playoff تصفيات الهبوط هبوط



