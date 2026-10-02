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الدوري المغربي الممتاز
team-logoالدفاع الحسني الجديدي
ملعب بن أحمد العبدي
team-logoالوداد الرياضي
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة الدفاع الجديدي والوداد في الدوري المغربي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدفاع الحسني الجديدي ضد الوداد الرياضي
الدفاع الحسني الجديدي
الوداد الرياضي
الدوري المغربي الممتاز
المغرب

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الدفاع الجديدي والوداد في الدوري المغربي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف الدفاع الجديدي نظيره الوداد على ستاد "بن محمد العبدي" ضمن منافسات الجولة الثانية في الدوري المغربي 2026-2027.

الفريقان الجريحان يحتلان المركزين الخامس عشر والسادس عشر، نتيجة خسارتهما في أول مباراة لكل فريق.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الدفاع الجديدي والوداد في الدوري المغربي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الدفاع الجديدي والوداد في الدوري المغربي 2026-2027؟

موعد مباراة الدفاع الجديدي والوداد في الدوري المغربي 2026-2027 هو السبت 3 أكتوبر 2026 على ستاد "بن محمد العبدي".

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت المغرب، الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت السعودية.


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الدوري المغربي الممتاز - الجولة 2
ملعب بن أحمد العبدي


ما القنوات الناقلة لمباراة الدفاع الجديدي والوداد في الدوري المغربي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات المغربية الرياضية حقوق بث مباريات الدوري المغربي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.


الرياضية المغربية


المغربية الرياضية

-


كيف تشاهد مباراة الدفاع الجديدي والوداد في الدوري المغربي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الدفاع الجديدي والوداد في الدوري المغربي 2026-2027 عبر يوتيوب.

التشكيل المتوقع لمباراة الدفاع الجديدي والوداد في الدوري المغربي 2026-2027


التشكيلات المحتملة الدفاع الحسني الجديدي ضد الوداد الرياضي

المدرب

  • R. Cheu


نتائج الدفاع الجديدي والوداد في المباريات الأخيرة


الدفاع الجديدي

الدفاع الجديدي - المستوى

اتحاد تواركة
ف1-2
الكوكب المراكشي
ت1-1
اتحاد يعقوب المنصور
ت2-2
نهضة بركان
خ1-3
النادي المكناسي
خ2-6
الهدف المسجل (المستقبل)
8/13
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5
الوداد

الوداد - المستوى

المغرب الفاسي
خ0-1
أولمبيك الدشيرة
خ1-3
نهضة بركان
خ2-0
اتحاد تواركة
خ1-2
وداد تمارة
خ1-3
الهدف المسجل (المستقبل)
3/11
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات الدفاع الجديدي والوداد في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

الدفاع الحسني الجديديتعادلالوداد الرياضي
1
1
3
الدوري المغربي الممتاز
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الدفاع الحسني الجديدي
الدفاع الجديدي
1
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الوداد الرياضي
الوداد
0
انتهت
الدوري المغربي الممتاز
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الوداد الرياضي
الوداد
1
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الدفاع الحسني الجديدي
الدفاع الجديدي
1
انتهت
الدوري المغربي الممتاز
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الدفاع الحسني الجديدي
الدفاع الجديدي
0
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الوداد الرياضي
الوداد
2
انتهت
الدوري المغربي الممتاز
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الوداد الرياضي
الوداد
4
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الدفاع الحسني الجديدي
الدفاع الجديدي
1
انتهت
الدوري المغربي الممتاز
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الدفاع الحسني الجديدي
الدفاع الجديدي
0
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الوداد الرياضي
الوداد
1
انتهت
3الأهداف المسجلة8
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5


ترتيب الدفاع الجديدي والوداد في الدوري المغربي 2026-2027


#
لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
النادي المكناسيالنادي المكناسيالنادي المكناسي
110062+43
ف
2
إتحاد طنجةإتحاد طنجةاتحاد طنجة
110031+23
ف
3
وداد تمارةوداد تمارةوداد تمارة
110031+23
ف
4
حسنية أغاديرحسنية أغاديرحسنية أكادير
110032+13
ف
5
المغرب الفاسيالمغرب الفاسيالمغرب الفاسي
110021+13
ف
6
إتحاد تواركةإتحاد تواركةاتحاد تواركة
110021+13
ف
7
أمل تيزنيتأمل تيزنيتأمل تيزنيت
210123-13
ف
خ
8
المغرب التطوانيالمغرب التطوانيالمغرب التطواني
10100001
ت
9
نهضة بركاننهضة بركاننهضة بركان
10100001
ت
10
الجيش الملكيالجيش الملكيالجيش الملكي
00000000
11
الرجاء البيضاويالرجاء البيضاويالرجاء
00000000
12
الكوكب الرياضي المراكشيالكوكب الرياضي المراكشيالكوكب المراكشي
100123-10
خ
13
نهضة الزمامرةنهضة الزمامرةنهضة الزمامرة
100112-10
خ
14
الفتح الرباطيالفتح الرباطيالفتح الرباطي
200213-20
خ
خ
15
الوداد الرياضيالوداد الرياضيالوداد
100113-20
خ
16
الدفاع الحسني الجديديالدفاع الحسني الجديديالدفاع الجديدي
100126-40
خ
CAF Champions League Qualification
كأس القارات
تصفيات الهبوط
هبوط


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