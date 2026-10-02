ما القنوات الناقلة لمباراة الدفاع الجديدي والوداد في الدوري المغربي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الدفاع الجديدي نظيره الوداد على ستاد "بن محمد العبدي" ضمن منافسات الجولة الثانية في الدوري المغربي 2026-2027.
الفريقان الجريحان يحتلان المركزين الخامس عشر والسادس عشر، نتيجة خسارتهما في أول مباراة لكل فريق.
وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الدفاع الجديدي والوداد في الدوري المغربي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.
متى موعد مباراة الدفاع الجديدي والوداد في الدوري المغربي 2026-2027؟
موعد مباراة الدفاع الجديدي والوداد في الدوري المغربي 2026-2027 هو السبت 3 أكتوبر 2026 على ستاد "بن محمد العبدي".
وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت المغرب، الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت السعودية.
ما القنوات الناقلة لمباراة الدفاع الجديدي والوداد في الدوري المغربي 2026-2027؟
تمتلك شبكة قنوات المغربية الرياضية حقوق بث مباريات الدوري المغربي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.
المغربية الرياضية
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كيف تشاهد مباراة الدفاع الجديدي والوداد في الدوري المغربي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الدفاع الجديدي والوداد في الدوري المغربي 2026-2027 عبر يوتيوب.
التشكيل المتوقع لمباراة الدفاع الجديدي والوداد في الدوري المغربي 2026-2027
التشكيلات المحتملة الدفاع الحسني الجديدي ضد الوداد الرياضي
المدرب
- R. Cheu
نتائج الدفاع الجديدي والوداد في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات الدفاع الجديدي والوداد في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب الدفاع الجديدي والوداد في الدوري المغربي 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|1
|1
|0
|0
|6
|2
|+4
|3
ف
|2
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
ف
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
ف
|4
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
ف
|5
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
ف
|6
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
ف
|7
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
ف
خ
|8
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
ت
|9
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
ت
|10
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
خ
|13
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
خ
|14
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
خ
خ
|15
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
خ
|16
|1
|0
|0
|1
|2
|6
|-4
|0
خ