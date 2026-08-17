هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس خادم الحرمين الشريفين
team-logoالدرعية
team-logoالنصر
لإنترنت آمن وسريع
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة الدرعية والنصر في كأس الملك السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

كأس خادم الحرمين الشريفين
القنوات الناقلة
الدرعية ضد النصر
الدرعية
النصر

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الدرعية والنصر في كأس الملك السعودي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل النصر، ضيفًا على نظيره الدرعية، في مواجهة ضمن منافسات الجولة 32 من كأس الملك السعودي 2026-2027.

النصر حقق لقب دوري روشن السعودي الموسم الماضي، كما بدأ الموسم بفوز على الفتح بثلاثية نظيفة، ويرغب في قص شريط بطولات الكأس.

وقدّم الدرعية موسمًا جيدًا مكنه من الصعود من دوري يلو إلى دوري روشن الموسم الحالي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الدرعية والنصر في كأس الملك السعودي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الدرعية والنصر في كأس الملك السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الدرعية والنصر في كأس الملك السعودي 2026-2027 لحساب الجولة 32 من المسابقة هو يوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026، على استاد الأمير فيصل بن فهد.

كأس خادم الحرمين الشريفين
الدرعية crest
الدرعية
الدرعية
النصر crest
النصر
النصر

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
كأس خادم الحرمين الشريفين - 1/16

ما القنوات الناقلة لمباراة الدرعية والنصر في كأس الملك السعودي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات كأس الملك السعودي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة
ثمانية 

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الدرعية والنصر في كأس الملك السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمر الصناعي، نايل عرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الدرعية والنصر في كأس الملك السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة النجمة والاتحاد في كأس الملك السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

احصل على اتصال إنترنت آمن وسريع باستخدام NordVPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة الدرعية والنصر في كأس الملك السعودي 2026-2027

نتائج الدرعية والنصر في المباريات الأخيرة

الدرعية
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
0/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/1
سجل كلا الفريقين
0/1

النصر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5
إعلان

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل