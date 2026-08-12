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دوري روشن السعودي
team-logoالدرعية
استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز
team-logoالأهلي
شاهد على ثمانية
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الدرعية والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري روشن السعودي
الأهلي
الدرعية ضد الأهلي
الدرعية

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الدرعية والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الدرعية، نظيره الأهلي، في مواجهة قوية في فاتحة جولات الدوري السعودي وذلك على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

الأهلي يدخل المباراة وعينه على تحقيق الفوز وافتتاح الموسم بشكل رائع لضمان المنافسة على لقب دوري روشن السعودي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الدرعية والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الدرعية والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الدرعية والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 لحساب الجولة الأولى من المسابقة هو يوم الخميس 13 أغسطس 2026، على استاد الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي
الدرعية crest
الدرعية
الدرعية
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الأهلي
الأهلي
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دوري روشن السعودي - الجولة 1
استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز

ما القنوات الناقلة لمباراة الدرعية والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانية-

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الدرعية والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الدرعية والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الدرعية والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

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التشكيل المتوقع لمباراة الدرعية والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027

التشكيلات المحتملة الدرعية ضد الأهلي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • برونو لاجي

التشكيل المتوقع

البدلاء

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الدرعية والأهلي في المباريات الأخيرة

الدرعية
-المستوى

    الأهلي
    -المستوى

    هدف مسجل (ضد)
    11/7
    مباريات بأكثر من 2.5 هدف
    4/5
    سجل كلا الفريقين
    4/5

    تاريخ المواجهات بين الدرعية والأهلي في المباريات الأخيرة

    ترتيب الدرعية والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027

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