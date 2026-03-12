ما القنوات الناقلة لمباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستكمل النصر منافسات دوري روشن السعودي مرة أخرى، حين يستعد لمباراة هامة أمام الخليج لحساب الجولة 26 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

النصر يريد مواصلة الحفاظ على الصدارة في خضم موسم تبدو فيه الإثارة والندية في أعلى مستوياتها على اللقب، لكنه يواجه رغبة الخليج صاحب المركز العاشر في تحسين مركزه.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 14 مارس 2026، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي - دوري روشن السعودي ملعب الأمير محمد بن فهد

ما القنوات الناقلة لمباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية مشاري القرني

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الخليج ضد النصر التشكيل المتوقع البدلاء المدرب جيورجوس دونيس التشكيل المتوقع البدلاء المدرب جورج جيسوس

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الخليج والنصر في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الخليج والنصر في المباريات الأخيرة

ترتيب الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026