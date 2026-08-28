ما القنوات الناقلة لمباراة الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الخلود، نظيره الأهلي، في مواجهة قوية في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي وذلك على ملعب نادي الحزم.

الأهلي يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط من مباراتين، بينما يحتل الخلود المركز الثامن بعدما جمع خمس نقاط من 3 مباريات.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 لحساب الجولة الرابعة من المسابقة هو يوم السبت 29 أغسطس 2026، على ملعب نادى الحزم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة وخمس دقائق مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة وخمس دقائق مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي - الجولة 4 29 أغسطس 2026 - 12:05 مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة)

ما القنوات الناقلة لمباراة الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية 2 فارس عوض

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية عبر عرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

التشكيل المتوقع لمباراة الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027

التشكيلات المحتملة الخلود ضد الأهلي التشكيل المتوقع البدلاء المدرب D. Buckingham التشكيل المتوقع البدلاء المدرب M. Pusic

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الخلود والأهلي في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الخلود والأهلي في المباريات الأخيرة

ترتيب الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027