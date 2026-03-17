ما القنوات الناقلة لمباراة الخلود والاتحاد في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد جمهور الكرة السعودية لمباراة هامة تجمع بين الخلود والاتحاد في نصف نهائي كأس الملك السعودي من دوري روشن السعودي 2025-2025.

الاتحاد يسعى لحجز موقعه في النهائي دون أي مفاجآت، في انتظار الطرف الآخر الفائز من الهلال والأهلي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الخلود والاتحاد في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026

ما موعد مباراة الخلود والاتحاد في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الخلود والاتحاد في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026 هو يوم الأربعاء 18 مارس 2026، على ستاد نادي الحزم.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات

ما القنوات الناقلة لمباراة الخلود والاتحاد في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات الدوري السعودي، ستذاع مباراة الخلود والاتحاد في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026 على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية -

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الخلود والاتحاد في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الخلود والاتحاد في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الخلود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

التشكيل المتوقع لمباراة الخلود والاتحاد في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026

نتائج الخلود والاتحاد في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الخلود والاتحاد في المباريات الأخيرة