Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري روشن السعودي
team-logoالحزم
ملعب نادي الحزم
team-logoالهلال
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الحزم والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري روشن السعودي
الحزم ضد الهلال
الحزم
الهلال

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الحزم والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستكمل الهلال منافسات دوري روشن السعودي مرة أخرى، حين يستعد لمواجهة مضيفه الحزم على ستاد نادي الحزم ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

الهلال يريد التشبث بآخر آمال المنافسة على لقب دوري روشن حين يواجه الحزم الذي يحتل المركز التاسع في جدول الترتيب.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الحزم والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الحزم والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الهلال القادمة ضد الحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 2 مايو 2026، على استاد نادي الحزم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي
الحزم crest
الحزم
الحزم
الهلال crest
الهلال
الهلال
crest
دوري روشن السعودي - دوري روشن السعودي
ملعب نادي الحزم

ما القنوات الناقلة لمباراة الحزم والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة
ثمانية

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الحزم والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الحزم والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الحزم والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الحزم والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الحزم ضد الهلال

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جلال القادري

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيموني إنزاجي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الحزم والهلال في المباريات الأخيرة

الحزم
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

الهلال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين الحزم والهلال في المباريات الأخيرة

الحزم

آخر 5 مباريات

الهلال

0

انتصار

0

تعادل

5

انتصارات

1

الأهداف المسجلة

21
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ترتيب الحزم والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026

إعلان