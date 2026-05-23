Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري أبطال إفريقيا
team-logoالجيش الملكي
team-logoماميلودي صن داونز
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الجيش الملكي وصن داونز في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الجيش الملكي ضد ماميلودي صن داونز
الجيش الملكي
ماميلودي صن داونز
دوري أبطال إفريقيا

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الجيش الملكي وصن داونز في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحتضن ملعب "المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله" مباراة هامة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 والتي تجمع الجيش الملكي مع صن داونز.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفريق الجنوب أفريقي 1-0 بهدف بصم عليه اللاعب أوبري موديبا وانتهت به مباراة بريتوريا الصعبة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الجيش الملكي وصن داونز في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الجيش الملكي وصن داونز في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026؟

موعد مباراة الجيش الملكي وصن داونز في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، هو الأحد 24 مايو 2026، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت المغرب.

دوري أبطال إفريقيا
الجيش الملكي crest
الجيش الملكي
الجيش الملكي
ماميلودي صن داونز crest
ماميلودي صن داونز
صن داونز
crest
دوري أبطال إفريقيا - نهائي

ما القنوات الناقلة لمباراة الجيش الملكي وصن داونز في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الجيش الملكي وصن داونز في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق جواد بدة.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 3جواد بدة
TOD TV

كيف تشاهد مباراة الجيش الملكي وصن داونز في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الجيش الملكي وصن داونز في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة الجيش الملكي وصن داونز في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026

التشكيلات المحتملة الجيش الملكي ضد ماميلودي صن داونز

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • A. Santos

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ميجيل كاردوسو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الجيش الملكي وصن داونز في المباريات الأخيرة

الجيش الملكي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

صن داونز
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات الجيش الملكي وصن داونز في المباريات الأخيرة

الجيش الملكي

آخر 3 مباريات

صن داونز

0

انتصار

2

تعادلان

1

انتصار

2

الأهداف المسجلة

3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/3
سجل كلا الفريقين
2/3
إعلان