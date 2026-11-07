ما القنوات الناقلة لمباراة الجيش الملكي والدفاع الجديدي في الدوري المغربي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب الأمير مولاي عبدالله مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين الجيش الملكي والدفاع الجديدي، ضمن منافسات الجولة السابعة في الدوري المغربي 2026-2027.
وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الجيش الملكي والدفاع الجديدي في الدوري المغربي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.
متى موعد مباراة الجيش الملكي والدفاع الجديدي في الدوري المغربي 2026-2027؟
موعد مباراة الجيش الملكي والدفاع الجديدي في الدوري المغربي 2026-2027 هو الأحد 8 نوفمبر 2026 على ملعب الأمير مولاي عبدالله.
وتنطلق صافرة البداية في السابعة مساءً (19:00) بتوقيت المغرب، التاسعة مساء (21:00) بتوقيت السعودية.
ما القنوات الناقلة لمباراة الجيش الملكي والدفاع الجديدي في الدوري المغربي 2026-2027؟
تمتلك شبكة قنوات المغربية الرياضية حقوق بث مباريات الدوري المغربي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.
المغربية الرياضية
-
كيف تشاهد مباراة الجيش الملكي والدفاع الجديدي في الدوري المغربي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الجيش الملكي والدفاع الجديدي في الدوري المغربي 2026-2027 عبر يوتيوب.
التشكيل المتوقع لمباراة الجيش الملكي والدفاع الجديدي في الدوري المغربي 2026-2027
التشكيلات المحتملة الجيش الملكي ضد الدفاع الحسني الجديدي
المدرب
- بيدرو غونسالفيس
نتائج الجيش الملكي والدفاع الجديدي في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات الجيش الملكي والدفاع الجديدي في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب الجيش الملكي والدفاع الجديدي في الدوري المغربي 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|7
|5
|1
|1
|10
|6
|+4
|16
ف
ف
ت
ف
ف
|2
|6
|3
|2
|1
|9
|4
|+5
|11
ت
ف
ف
ت
خ
|3
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|+1
|11
خ
ف
ف
ت
ت
|4
|7
|3
|2
|2
|6
|5
|+1
|11
ف
خ
ت
خ
ت
|5
|6
|3
|1
|2
|8
|7
|+1
|10
ف
خ
ف
خ
ت
|6
|6
|3
|0
|3
|7
|4
|+3
|9
ف
ف
خ
خ
خ
|7
|7
|2
|3
|2
|14
|12
|+2
|9
ت
خ
ت
ت
ف
|8
|6
|2
|3
|1
|5
|5
|0
|9
ف
خ
ت
ت
ت
|9
|5
|2
|2
|1
|6
|4
|+2
|8
خ
ت
ف
ت
ف
|10
|6
|2
|2
|2
|13
|13
|0
|8
ت
ت
ف
ف
خ
|11
|7
|2
|2
|3
|4
|5
|-1
|8
خ
ف
ف
ت
ت
|12
|7
|2
|2
|3
|4
|6
|-2
|8
خ
ت
خ
خ
ت
|13
|6
|1
|5
|0
|6
|4
|+2
|8
ت
ف
ت
ت
ت
|14
|7
|2
|1
|4
|8
|12
|-4
|7
ف
خ
خ
ت
خ
|15
|6
|0
|3
|3
|2
|9
|-7
|3
خ
خ
خ
ت
ت
|16
|6
|0
|1
|5
|5
|12
|-7
|1
خ
خ
ت
خ
خ