يستضيف الجونة نظيره الزمالك على ستاد "خالد بشارة" ضمن منافسات الجولة التاسعة في الدوري المصري 2026-2027.

الجونة يتواجد في المركز الأخير، ويواجه الزمالك الذي يطمح لتحقيق الفوز واستغلال مواجهة الأهلي وبيراميدز للقفز إلى الوصافة.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الجونة والزمالك في الدوري المصري 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الجونة والزمالك في الدوري المصري 2026-2027؟

موعد مباراة الجونة والزمالك في الدوري المصري 2026-2027 هو الإثنين 23 نوفمبر 2026 على ستاد "خالد بشارة".

المباريات التالية الجونة الدوري المصري الممتاز 10:00 الزمالك شاهد

وتنطلق صافرة البداية في الخامسة مساءً (17:00) بتوقيت مصر، السادسة مساءً (18:00) بتوقيت السعودية.

الدوري المصري الممتاز - الجولة 9 23 نوفمبر 2026 - 10:00 خالد بشارة

ما القنوات الناقلة لمباراة الجونة والزمالك في الدوري المصري 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات أون سبوت حقوق بث مباريات الدوري المصري 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة أون سبورت.

وخصصت الشبكة قناة ON SPORT MAX لبث المواجهة.

من معلق مباراة الجونة والزمالك في الدوري المصري 2026-2027؟

اختارت شبكة أون سبورت بلال علام للتعليق على المباراة عبر ON SPORT MAX.

ON SPORT MAX بلال علام

كيف تشاهد مباراة الجونة والزمالك في الدوري المصري 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الجونة والزمالك في الدوري المصري 2026-2027 عبر تطبيق ON SPORT وكذلك كورة بلس.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمباراة الجونة والزمالك في الدوري المصري 2026-2027

نتائج الجونة والزمالك في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات الجونة والزمالك في المباريات الأخيرة

ترتيب الجونة والزمالك في الدوري المصري 2026-2027