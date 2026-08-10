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التصفيات التأهيلية
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مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة الجزيرة والاتحاد في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الاتحاد
الجزيرة ضد الاتحاد
الجزيرة
التصفيات التأهيلية

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الجزيرة والاتحاد في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الجزيرة الإماراتي، نظيره الاتحاد السعودي، في مواجهة في التصفيات المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، والتي تجمع بينهما على استاد محمد بن زايد.

وتم تعديل دوري أبطال آسيا للنخبة وزيادة عدد الأندية المشاركة وهو ما منح الاتحاد فرصة للتواجد في المسابقة عن طريق الملحق.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الجزيرة والاتحاد في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-20272026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الجزيرة والاتحاد في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

موعد مباراة الجزيرة والاتحاد في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 هو يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026، على استاد محمد بن زايد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

التصفيات التأهيلية
الجزيرة crest
الجزيرة
ALJ
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الاتحاد
الاتحاد
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التصفيات التأهيلية - النهائي

ما القنوات الناقلة لمباراة الجزيرة والاتحاد في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، على حقوق بث المباراة في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر أبوظبي الرياضية 1 بتعليق عبدالله السعدي.

القنوات الناقلةالتعليق
أبوظبي الرياضية 1عبدالله السعدي

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الجزيرة والاتحاد في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لعشاق البث المباشر يمكن متابعة مباراة الجزيرة والاتحاد في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر الإنترنت عبر القناة الرسمية لأبوظبي الرياضية على يوتيوب.

كما أنّ تطبيق STARZPLAY يقوم بعمل بث مباشر لقناة أبوظبي الرياضية 1.

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نتائج الجزيرة والاتحاد في المباريات الأخيرة

ALJ
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

الاتحاد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/12
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
5/5

تاريخ المواجهات بين الجزيرة والاتحاد في المباريات الأخيرة

ALJ

آخر مباراتان

الاتحاد

0

انتصار

2

تعادلان

0

انتصار

1

الأهداف المسجلة

1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/2
سجل كلا الفريقين
1/2
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