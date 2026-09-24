ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وزامبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف منتخب الجزائر نظيره الزامبي على ملعب "حسين أيت أحمد" ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

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وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الجزائر وزامبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الجزائر وزامبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 2026-2027؟

موعد مباراة الجزائر وزامبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 هو الجمعة 25 سبتمبر 2026 على ملعب "حسين أيت أحمد".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت مصر، الثامنة مساءً (23:00) بتوقيت الجزائر.





التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا - الجولة 1 25 سبتمبر 2026 - 15:00





ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وزامبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 4.

من معلق مباراة الجزائر وزامبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حفيظ دراجي، للتعليق على مباراة الجزائر وزامبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.





beIN SPORTS HD 4 حفيظ دراجي





كيف تشاهد مباراة الجزائر وزامبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الجزائر وزامبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة الجزائر وزامبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027









نتائج الجزائر وزامبيا في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات الجزائر وزامبيا في المباريات الأخيرة









ترتيب الجزائر وزامبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027





تصفيات كأس الأمم الأفريقية - المجموعة I المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 الجزائر الجزائر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بوروندي بوروندي 0 0 0 0 0 0 0 0 3 توجو توجو 0 0 0 0 0 0 0 0 4 زامبيا زامبيا 0 0 0 0 0 0 0 0 الجولة القادمة



