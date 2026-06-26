ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والنمسا في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد منتخب الجزائر لمواجهة نظيره النمسا في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة العاشرة في كأس العالم 2026.

منتخب الجزائر بدأ بخسارة أمام الأرجنتين بثلاثية نظيفة قبل الانتصار على الأردن وتعزيز حظوظه في التأهل للدور المقبل.

أما النمسا، فرغم الفوز على الأردن لكن الخسارة أمام الأرجنتين جعلت الفوز على محاربي الصحراء ضروريًا للتأهل في الوصافة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والنمسا في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الجزائر والنمسا في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة الجزائر والنمسا في كأس العالم 2026 هو صباح الأحد 28 يونيو 2026 على ملعب "أروهيد" في كانساس سيتي الأمريكية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة صباحًا بتوقيت السعودية ، الثالثة صباحًا بتوقيت الجزائر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والنمسا في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 2 لبث المواجهة بتعليق حفيظ دراجي.

كما أنّ المباراة مذاعة على الجزائرية الأرضية.

كيف تشاهد مباراة الجزائر والنمسا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الجزائر والنمسا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة التعليق beIN Max 2 حفيظ دراجي TOD

التشكيل المتوقع لمباراة الجزائر والنمسا في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة الجزائر ضد النمسا التشكيل المتوقع البدلاء المدرب فلاديمير بيتكوفيتش التشكيل المتوقع البدلاء المدرب رالف رانجنيك

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الجزائر والنمسا في المباريات الأخيرة

ترتيب الجزائر والنمسا في مجموعات كأس العالم 2026