ما القنوات الناقلة لمباراة التعاون والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستكمل الاتحاد منافسات دوري روشن السعودي مرة أخرى، حين يستعد لمواجهة مضيفه التعاون على ستاد نادي التعاون ضمن منافسات الجولة 30 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
الاتحاد يريد أن ينهي الموسم بأقل قدر من الخسائر مع الموسم الصفري الذي يواجهه بعد أن فقد كل شيء وخرج من المنافسات المحلية والآسيوية.
وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة التعاون والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة التعاون والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد التعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الأربعاء 29 أبريل 2026، على استاد نادي التعاون.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة وعشر دقائق مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة وعشر دقائق مساءً بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة التعاون والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.
|القنوات الناقلة
|المعلق
|ثمانية
|عبدالله الحربي
ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة التعاون والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:
|القمر
|عرب سات
|التردد
|11919
|الاستقطاب
|أفقي (H)
|معدل الترميز
|27500
|معدل الخطأ
|3/4
|القمر
|نايل سات
|التردد
|12360
|الاستقطاب
|عمودي (V)
|معدل الترميز
|27500
|معدل الخطأ
|3/4
كيف تشاهد البث المباشر لمباراة التعاون والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟
أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة التعاون والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.
