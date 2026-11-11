ما القنوات الناقلة لمباراة التشيك وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب أيبت أرينا مواجهة قوية تجمع بين التشيك وإسبانيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة التشيك وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة التشيك وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة التشيك وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الخميس 12 نوفمبر 2026 على ملعب أيبت أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة إلا الربع مساء (22:45) مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع (23:45) بتوقيت الإمارات.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 5 12 نوفمبر 2026 - 14:45 جنرالي أرينا

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ما القنوات الناقلة لمباراة التشيك وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة التشيك وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، عامر الخوذيري، للتعليق على مباراة التشيك وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2026.

beIN SPORTS HD 4 عامر الخوذيري

كيف تشاهد مباراة التشيك وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة التشيك وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة التشيك وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027

نتائج التشيك وإسبانيا في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات التشيك وإسبانيا في المباريات الأخيرة

ترتيب التشيك وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027