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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
team-logoتشيكيا
جنرالي أرينا
team-logoإسبانيا
شاهد على beIN SPORTS 4
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة التشيك وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
تشيكيا ضد إسبانيا
تشيكيا
إسبانيا
التشيك
إسبانيا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة التشيك وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب أيبت أرينا مواجهة قوية تجمع بين التشيك وإسبانيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة التشيك وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة التشيك وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة التشيك وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الخميس 12 نوفمبر 2026 على ملعب أيبت أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة إلا الربع مساء (22:45) مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع (23:45) بتوقيت الإمارات.

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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 5
جنرالي أرينا
المباريات التالية
تشيكيا

تشيكيا

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

12 نوفمبر 2026

إسبانيا

إسبانيا

ما القنوات الناقلة لمباراة التشيك وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة التشيك وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، عامر الخوذيري، للتعليق على مباراة التشيك وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2026.

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عامر الخوذيري

كيف تشاهد مباراة التشيك وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة التشيك وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمباراة التشيك وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027

التشكيلات المحتملة تشيكيا ضد إسبانيا

4-2-3-1
تشيكيا crest
تشيكيا
تشيكيا
التشكيل
إسبانيا crest
إسبانيا
إسبانيا
4-2-3-1
أنتونين كينسكيأنتونين كينسكيJ. SlamaJ. Slamaلاديسلاف كريتشيلاديسلاف كريتشيفلاديمير كوفالفلاديمير كوفالستيبان تشالوبيكستيبان تشالوبيكلوكاس أمبروسلوكاس أمبروسلوكاس سيرفلوكاس سيرفكريستوف دانيككريستوف دانيكتوماش سوتشيكتوماش سوتشيكأليكس كرالأليكس كرالآدم هلوزيكآدم هلوزيكأوناي سيمونأوناي سيمونايميريك لابورتايميريك لابورتباو كوبارسيباو كوبارسيمارك كوكوريلامارك كوكوريلابيدرو بوروبيدرو بوروفابيان رويزفابيان رويزأليخاندرو بايناأليخاندرو باينافيرمين لوبيزفيرمين لوبيزنيكو ويليامزنيكو ويليامزبيدريبيدريفيران توريسفيران توريس
إسبانيا crest
إسبانيا
إسبانيا
4-2-3-1
تشيكيا

التشكيلة الأساسية

إسبانيا

المدرب

  • دينيا سانتي
  • لويس دي لا فوينتي

نتائج التشيك وإسبانيا في المباريات الأخيرة

تشيكيا

تشيكيا - المستوى

المكسيك
خ0-3
كرواتيا
خ1-2
إنجلترا
خ0-2
إسبانيا
خ3-1
إنجلترا
خ3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
2/13
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
إسبانيا

إسبانيا - المستوى

الأرجنتين
ف1-0
إنجلترا
ف2-3
كرواتيا
ف4-1
تشيكيا
ف3-1
كرواتيا
ف1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
13/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات التشيك وإسبانيا في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

تشيكياتعادلإسبانيا
0
1
4
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
إسبانيا badge
إسبانيا
إسبانيا
3
تشيكيا badge
تشيكيا
تشيكيا
1
انتهت
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
إسبانيا badge
إسبانيا
إسبانيا
2
تشيكيا badge
تشيكيا
تشيكيا
0
انتهت
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
تشيكيا badge
تشيكيا
تشيكيا
2
إسبانيا badge
إسبانيا
إسبانيا
2
انتهت
بطولة أمم أوروبا (يورو)
إسبانيا badge
إسبانيا
إسبانيا
1
تشيكيا badge
تشيكيا
تشيكيا
0
انتهت
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا
تشيكيا badge
تشيكيا
تشيكيا
0
إسبانيا badge
إسبانيا
إسبانيا
2
انتهت
3الأهداف المسجلة10
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب التشيك وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027

المجموعة الثالثة

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إسبانياإسبانياإسبانيا
4400125+712
ف
ف
ف
ف
2
إنجلتراإنجلتراإنجلترا
4301143+119
ف
ف
ف
خ
3
كرواتياكرواتياكرواتيا
4103414-103
خ
خ
خ
ف
4
تشيكياتشيكياتشيكيا
4004210-80
خ
خ
خ
خ
Championship Playoff
تصفيات الهبوط
هبوط

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