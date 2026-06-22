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كأس العالم
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لومن فيلد
team-logoقطر
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مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة البوسنة وقطر في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

البوسنة والهرسك ضد قطر
القنوات الناقلة
كأس العالم
قطر
البوسنة والهرسك

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة البوسنة وقطر في كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

مع انطلاق الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2026، يتطلع المنتخبات لحسم موقفهم من التواجد في الأدوار الإقصائية.

وتعادل العنابي ضد سويسرا في الجولة الأولى قبل الخسارة بسداسية أمام قطر، لذلك لا بديل عن الفوز أمام البوسنة وبأكبر نتيجة ممكنة للتواجد بين أفضل ثوالث.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة البوسنة وقطر في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة البوسنة وقطر في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة البوسنة وقطر في كأس العالم 2026 هو مساء الأربعاء 24 يونيو 2026 على ملعب لومين في مدينة سياتل الأمريكية.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وقطر، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

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كأس العالم - المجموعة 2
لومن فيلد

ما القنوات الناقلة لمباراة البوسنة وقطر في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 وbeIN Max 3 لبث المواجهة بتعليق حسن العيدروس وعلي سعيد الكعبي.

كما يمكن مشاهد المباراة عبر الكأس 5 بتعليق خليل البلوشي.

كيف تشاهد مباراة البوسنة وقطر في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة البوسنة وقطر في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالتعليق
beIN 4K HDRحسن العيدروس
beIN Max 1
beIN Max 3علي سعيد الكعبي
الكأس 5خليل البلوشي
TOD-

التشكيل المتوقع لمباراة البوسنة وقطر في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة البوسنة والهرسك ضد قطر

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيرجي بارباريز

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جولين لوبيتيجي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج البوسنة وقطر في المباريات الأخيرة

البوسنة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
4/5

قطر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
1/11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ المواجهات بين البوسنة وقطر في المباريات الأخيرة

البوسنة

المباراة الأخيرة

قطر

0

انتصار

1

تعادل

0

انتصار

1

الأهداف المسجلة

1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/1
سجل كلا الفريقين
1/1

ترتيب البوسنة وقطر في مجموعات كأس العالم 2026

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