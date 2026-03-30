التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
team-logoالبوسنة والهرسك
بيلينو بولج ستاديوم
team-logoإيطاليا
ما القنوات الناقلة لمباراة البوسنة وإيطاليا في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

البوسنة والهرسك ضد إيطاليا
إيطاليا
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
البوسنة والهرسك

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة البوسنة وإيطاليا في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحل منتخب إيطاليا ضيفًا على نظيره البوسنة في مواجهة قوية في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026.

يدخل المنتخب الإيطالي المباراة ولا يريد ترك أي هامش للخطأ، كي لا يغيب "الآتزوري" للمرة الثالثة تواليًا عن المونديال.

في حال فوز إيطاليا يتواجد في المجموعة الثانية والتي تضم قطر وكندا وسويسرا.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة البوسنة وإيطاليا في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة البوسنة وإيطاليا في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة البوسنة وإيطاليا في نهائي الملحق الأوروبي لكأس العالم 2026، هو يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، على ملعب بيلينو بولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر إلا الربع بتوقيت الإمارات.

التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا - World Cup Qualification UEFA 2nd Round
بيلينو بولج ستاديوم

ما القنوات الناقلة لمباراة البوسنة وإيطاليا في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة البوسنة وإيطاليا في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026 عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق حفيظ دراجي.

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS 1حفيظ دراجي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة البوسنة وإيطاليا في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة البوسنة وإيطاليا في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة البوسنة وإيطاليا في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة البوسنة والهرسك ضد إيطاليا

البوسنة والهرسكHome team crest

4-4-2

التشكيل

3-5-2

Home team crestإيطاليا
1
نيكولا فاسيلي
18
N. Katic
5
سعيد كولازيناتش
7
عمار ديديتش
4
طارق موهاريموفيتش
20
إزمير باجراكتاريفيتش
14
إيفان سونييتش
6
بينجامين تاهيروفيتش
15
A. Memic
23
هاريس طاباكوفيتش
11
إيدين دجيكو
1
جيانلويجي دوناروما
13
ريكاردو كالافيوري
21
أليساندرو باستوني
23
جيانلوكا مانشيني
7
ماتيو بوليتانو
3
فيديريكو ديماركو
18
نيكولو باريلا
5
مانويل لوكاتيلي
8
ساندرو تونالي
9
ماتيو ريتيغي
11
مويس كين

3-5-2

إيطالياAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيرجي بارباريز

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جينارو غاتوسو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج إيطاليا والبوسنة في المباريات الأخيرة

البوسنة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
5/5

إيطاليا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات إيطاليا والبوسنة في المباريات الأخيرة

البوسنة

آخر 5 مباريات

إيطاليا

0

انتصار

1

تعادل

4

انتصارات

2

الأهداف المسجلة

9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5
