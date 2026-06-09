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المباريات الودية
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ونيجيريا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
المباريات الودية
البرتغال ضد نيجيريا
البرتغال
نيجيريا

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ونيجيريا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يخوض المنتخب البرتغالي مباراته الودية ضد ضيفه النيجيري بهدف الوصول لأفضل نمط ممكن من الاستعدادات لكأس العالم 2026.

المدرب روبرتو مارتينيز يسعى للوصول لبروفة شبيهة بما سيمر به منتخب البحارة في كأس العالم أمام منتخب الكونغو الديمقراطية على وجه التحديد ولذلك وقع اختياره على المنتخب النيجيري.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ونيجيريا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة البرتغال ونيجيريا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة البرتغال ونيجيريا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 هو يوم الأربعاء 10 يونيو 2026، على ستاد ماجالايش بيسوا.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة وخمس وأربعين دقيقة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة بتوقيت الإمارات.

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المباريات الودية - مباريات دولية ودية

ما القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ونيجيريا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق العديد من المباريات الودية الدولية.

وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS 2 HD لبث المواجهة بتعليق حسن العيدروس.

كيف تشاهد مباراة البرتغال ونيجيريا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة البرتغال ونيجيريا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالتعليق
beIN Sports 2حسن العيدروس
TOD

التشكيل المتوقع لمباراة البرتغال ونيجيريا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

نتائج البرتغال ونيجيريا في المباريات الأخيرة

البرتغال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

نيجيريا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين البرتغال ونيجيريا في المباريات الأخيرة

البرتغال

المباراة الأخيرة

نيجيريا

1

انتصار

0

تعادل

0

انتصار

4

الأهداف المسجلة

0
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/1
سجل كلا الفريقين
0/1
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