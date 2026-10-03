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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
team-logoالبرتغال
دو دراجاو
team-logoالنرويج
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة البرتغال والنرويج في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
البرتغال ضد النرويج
البرتغال
النرويج
البرتغال
النرويج

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة البرتغال والنرويج في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف منتخب البرتغال نظيره النرويجي على ملعب "الدراجاو" ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

المباراة تأتي في ظروف معقدة متعلقة بأزمة كريستيانو رونالدو في معسكر "سيليساو أوروبا" ومغادرته المعسكر وسط المباريات.


وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة البرتغال والنرويج في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة البرتغال والنرويج في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة البرتغال والنرويج في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الأحد 4 أكتوبر 2026 على ملعب "الدراجاو".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة إلا الربع مساءً (21.45) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً (22:45) بتوقيت الإمارات.



ما القنوات الناقلة لمباراة البرتغال والنرويج في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 1.

كيف تشاهد مباراة البرتغال والنرويج في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة البرتغال والنرويج في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



من معلق مباراة البرتغال والنرويج في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

أسندت قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على البرتغال والنرويج في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 إلى علي سعيد الكعبي.



beIN SPORTS 1


beIN SPORTS HD 1

علي سعيد الكعبي


التشكيل المتوقع لمباراة البرتغال والنرويج في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027


التشكيلات المحتملة البرتغال ضد النرويج

4-2-3-1
البرتغال crest
البرتغال
البرتغال
التشكيل
النرويج crest
النرويج
النرويج
4-3-3
ديوجو كوستاديوجو كوستاجواو كانسيلوجواو كانسيلوريناتو فيجاريناتو فيجانونو مينديزنونو مينديزروبن دياشروبن دياشفيتينيافيتينيابرونو فيرنانديزبرونو فيرنانديزجواو نيفيسجواو نيفيسرافائيل لياورافائيل لياوبيدرو نيتوبيدرو نيتوجونسالو راموسجونسالو راموسأوريان نيلاندأوريان نيلاندليو أوستيجاردليو أوستيجاردجوليان رايرسونجوليان رايرسونديفيد مولر ولفديفيد مولر ولفكريستوفر أييركريستوفر أييرمارتين أوديجاردمارتين أوديجاردساندير بيرجساندير بيرجثيلو آسجاردثيلو آسجاردإرلينج هالاندإرلينج هالاندأنطونيو نوساأنطونيو نوساأوسكار بوبأوسكار بوب
النرويج crest
النرويج
النرويج
4-2-3-1
البرتغال

التشكيلة الأساسية

النرويج

المدرب

  • جورج جيسوس
  • ستال سولباكين


نتائج البرتغال والنرويج في المباريات الأخيرة


البرتغال

البرتغال - المستوى

كرواتيا
ف2-1
إسبانيا
خ0-1
ويلز
ف1-0
النرويج
ف1-2
الدنمارك
ف2-4
الهدف المسجل (المستقبل)
9/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
النرويج

النرويج - المستوى

البرازيل
ف1-2
إنجلترا
خ1-2
الدنمارك
ف3-2
البرتغال
خ1-2
ويلز
خ2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
8/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5

تاريخ مواجهات البرتغال والنرويج في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

البرتغالتعادلالنرويج
4
0
1
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
النرويج badge
النرويج
النرويج
1
البرتغال badge
البرتغال
البرتغال
2
انتهت
المباريات الودية
البرتغال badge
البرتغال
البرتغال
3
النرويج badge
النرويج
النرويج
0
انتهت
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا
البرتغال badge
البرتغال
البرتغال
1
النرويج badge
النرويج
النرويج
0
انتهت
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا
النرويج badge
النرويج
النرويج
1
البرتغال badge
البرتغال
البرتغال
0
انتهت
المباريات الودية
النرويج badge
النرويج
النرويج
0
البرتغال badge
البرتغال
البرتغال
1
انتهت
7الأهداف المسجلة2
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5


ترتيب البرتغال والنرويج في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027


المجموعة الرابعة

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
البرتغالالبرتغالالبرتغال
330073+49
ف
ف
ف
2
الدنماركالدنماركالدنمارك
310267-13
خ
ف
خ
3
النرويجالنرويجالنرويج
310256-13
خ
خ
ف
4
ويلزويلزويلز
310224-23
ف
خ
خ
Championship Playoff
تصفيات الهبوط
هبوط


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