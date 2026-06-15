ما القنوات الناقلة لمباراة البرتغال والكونغو الديمقراطية في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

المنتخب البرتغالي يبحث عن بداية قوية بتحقيق الانتصار على الكونغو الديمقراطية.

ويتواجد البرتغال والكونغو الديمقراطية في المجموعة الحادية عشر رفقة كولومبيا وأوزباكستان.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة البرتغال والكونغو الديمقراطية في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة البرتغال والكونغو الديمقراطية في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة البرتغال والكونغو الديمقراطية في كأس العالم 2026 هو يوم الأربعاء 17 يونيو 2026 على ملعب "إن آر جي" في هيوستن الأمريكية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

كأس العالم - المجموعة 11 إن آر جي

ما القنوات الناقلة لمباراة البرتغال والكونغو الديمقراطية في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 وbeIN Max 3 لبث المواجهة بتعليق حفيظ دراجي وعبدالله الغامدي.

كيف تشاهد مباراة البرتغال والكونغو الديمقراطية في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة البرتغال والكونغو الديمقراطية في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة التعليق beIN 4K HDR حفيظ دراجي beIN Max 2 beIN Max 4 عبدالله الغامدي TOD

التشكيل المتوقع لمباراة البرتغال والكونغو الديمقراطية في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية التشكيل المتوقع البدلاء المدرب روبرتو مارتينيز التشكيل المتوقع البدلاء المدرب سيباستيان ديسابر

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج البرتغال والكونغو الديمقراطية في المباريات الأخيرة

ترتيب البرتغال والكونغو الديمقراطية في مجموعات كأس العالم 2026