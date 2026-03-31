ما القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكرواتيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب كامبنج وورلد مباراة منتخبي البرازيل وكرواتيا في مواجهة ودية قوية ضمن المباريات الودية للتوقف الدولي الخاص بشهر مارس 2026.

البرازيل خسرت مباراة فرنسا بهدفين لهدف، وتسعى لتقديم أداء مشرف أمام البلد التي أخرجته من النسخة الأخيرة لكأس العالم في 2022.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكرواتيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة البرازيل وكرواتيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة البرازيل وكرواتيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026، هو فجر الأربعاء 1 إبريل 2026، على ملعب كامبنج وورلد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة فجرًا بتوقيت السعودية، الرابعة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكرواتيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

تمتلك شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، حقوق بث مباريات البرازيل في التوقف الدولي، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة البرازيل وكرواتيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر شاشتها.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة البرازيل وكرواتيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة البرازيل وكرواتيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر قناة أبو ظبي الرياضية على يوتيوب.

التشكيل المتوقع لمباراة البرازيل وكرواتيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

نتائج البرازيل وكرواتيا في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات البرازيل وكرواتيا في المباريات الأخيرة