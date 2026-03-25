ما القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وفرنسا الودية 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب "جيليت" في الولايات المتحدة الأمريكية مواجهة ودية تجمع بين البرازيل وفرنسا وذلك استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

المنتخبان يشاركان في المونديال القادم بطموح حصد اللقب الغائب عن خزانة البرازيل منذ 2002، بينما حقق الديوك اللقب في نسخة 2018 ووصلوا للنهائي في 2022.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وفرنسا الودية 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة البرازيل وفرنسا الودية 2026؟

موعد مباراة البرازيل وفرنسا الودية 2026، هو يوم الخميس 26 مارس، على ملعب جيليت في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وفرنسا الودية 2026؟

تمتلك شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، حقوق بث المباراة الودية ، وسوف تقوم بإذاعة البرازيل وفرنسا الودية 2026 عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1 بتعليق عيسى الحربين.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة البرازيل وفرنسا الودية 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة البرازيل وفرنسا الودية 2026 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر منصات أبوظبي الرياضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

التشكيل المتوقع لمباراة البرازيل وفرنسا الودية 2026

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج البرازيل وفرنسا في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات البرازيل وفرنسا في المباريات الأخيرة