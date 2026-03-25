team-logoالبرازيل
team-logoفرنسا
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وفرنسا الودية 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وفرنسا الودية 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف ملعب "جيليت" في الولايات المتحدة الأمريكية مواجهة ودية تجمع بين البرازيل وفرنسا وذلك استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

المنتخبان يشاركان في المونديال القادم بطموح حصد اللقب الغائب عن خزانة البرازيل منذ 2002، بينما حقق الديوك اللقب في نسخة 2018 ووصلوا للنهائي في 2022.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وفرنسا الودية 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة البرازيل وفرنسا الودية 2026؟

موعد مباراة البرازيل وفرنسا الودية 2026، هو يوم الخميس 26 مارس، على ملعب جيليت في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وفرنسا الودية 2026؟

تمتلك شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، حقوق بث المباراة الودية ، وسوف تقوم بإذاعة البرازيل وفرنسا الودية 2026 عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1 بتعليق عيسى الحربين.

أبوظبي الرياضيةعيسى الحربين

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة البرازيل وفرنسا الودية 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة البرازيل وفرنسا الودية 2026 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر منصات أبوظبي الرياضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

التشكيل المتوقع لمباراة البرازيل وفرنسا الودية 2026

البرازيلHome team crest

4-4-2

4-2-3-1

Home team crestفرنسا
23
ايديرسون مورايس
25
جليسون بريمر
2
ليو بيريرا
14
ويسلي
13
دوغلاس سانتوس
5
كارلوس هنريكي كاسيميرو
18
أندري سانتوس
10
رافينيا
7
فينيسيوس جونيور
22
جواو بيدرو
21
ماثيوس كونيا
16
مايك ماينان
22
ثيو هيرنانديز
15
إبراهيما كوناتي
4
دايوت أوباميكانو
2
مالو غوستو
8
أوريلين تشواميني
11
ميكايل أوليسيه
6
أدريان رابيو
14
ريان شرقي
10
كيليان مبابي
7
عثمان ديمبيلي

المدرب

  • كارلو أنشيلوتي

المدرب

  • ديدييه ديشان

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج البرازيل وفرنسا في المباريات الأخيرة

هدف مسجل (ضد)
10/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

هدف مسجل (ضد)
14/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات البرازيل وفرنسا في المباريات الأخيرة

2

انتصاران

1

تعادل

2

انتصاران

6

الأهداف المسجلة

3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5
