ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وهندوراس الودية 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب محمد بن زايد مواجهة قوية تجمع بين الإمارات وهندوراس، ضمن منافسات توقف نوفمبر الدولي في مباراة ودية.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الإمارات وهندوراس الودية 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الإمارات وهندوراس الودية 2026؟

موعد مباراة الإمارات وهندوراس الودية 2026 هو الجمعة 13 نوفمبر 2026 على ملعب محمد بن زايد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة والربع مساء (17:15) مساء بتوقيت السعودية، السادسة والربع (18:15) بتوقيت الإمارات.

المباريات الودية - الجولة 1 13 نوفمبر 2026 - 11:10

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ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وهندوراس الودية 2026؟

تمتلك شبكة قنوات الشارقة الرياضية، حقوق بث مباراة الإمارات وهندوراس الودية 2026.

من معلق مباراة الإمارات وهندوراس الودية 2026؟

اختارت شبكة الشارقة الرياضية، موسى عيد، للتعليق على مباراة الإمارات وهندوراس الودية 2026.

الشارقة الرياضية موسى عيد

كيف تشاهد مباراة الإمارات وهندوراس الودية 2026 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الإمارات وهندوراس الودية 2026 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

التشكيل المتوقع لمباراة الإمارات وهندوراس الودية 2026

نتائج الإمارات وهندوراس في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات الإمارات وهندوراس في المباريات الأخيرة