يستعد استاد هزاع بن زايد لاستقبال مباراة مهمة تجمع الإمارات وسوريا في لقاء ودي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وسوريا الودية وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الإمارات وسوريا الودية؟

موعد مباراة الإمارات وسوريا الودية، هو الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، على استاد هزاع بن زايد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الخامسة وعشر دقائق (17:10) بتوقيت السعودية، السادسة وعشر دقائق (18:10) بتوقيت الإمارات.

المباريات الودية - الجولة 1 17 نوفمبر 2026 - 09:10

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ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وسوريا الودية؟

تمتلك أبوظبي الرياضية والشارقة الرياضية، حقوق بث مباراة الإمارات وسوريا الودية.

كيف تشاهد مباراة الإمارات وسوريا الودية عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة الإمارات وسوريا الودية عبر أبوظبي الرياضية علاوة على الشارقة الرياضية.



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التشكيل المتوقع لمباراة الإمارات وسوريا الودية

نتائج الإمارات وسوريا في المباريات الأخيرة

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