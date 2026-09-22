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كأس الخليج
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كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كأس الخليج
الإمارات العربية المتحدة ضد اليمن
الإمارات العربية المتحدة
اليمن
العراق
عُمان
المملكة العربية السعودية
الإمارات العربية المتحدة
اليمن

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الإمارات واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27".. وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب الإنماء مواجهة الإمارات واليمن، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".

ويشارك المنتخب الإماراتي في المجموعة الثانية بالبطولة، إلى جانب منتخبات "قطر، اليمن، البحرين"، في منافسات يسعى خلالها كل فريق إلى حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وتنص لوائح البطولة على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية، بينما يواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف المجموعة الأولى.

ويتأهل الفائزان من مباراتي نصف النهائي إلى المباراة النهائية، التي تقام يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2026، لتحديد بطل النسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج العربي.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الإمارات واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27" والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الإمارات واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

موعد مباراة الإمارات واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27" هو الخميس 24 سبتمبر 2026 على ملعب الإنماء.

وتنطلق صافرة البداية في السابعة إلا خمس دقائق مساء (18:55) بتوقيت السعودية، الثامنة إلا خمس دقائق مساء (19:55) بتوقيت الإمارات.


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كأس الخليج - الجولة 1


ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

حصلت شبكة قنوات الكأس والشارقة، على حقوق بث مباريات كأس الخليج العربي "خليجي 27".

من معلق مباراة الإمارات واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

اختارت الكأس، سمير المعيرفي، للتعليق على مباراة الإمارات واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27"، فيما سيعلق موسى عيد عبر الشارقة.

قنوات الكأس

الكأس 1

سمير المعيرفي


قناة الشارقة الرياضية


الشارقة الرياضية

موسى عيد


كيف تشاهد مباراة الإمارات واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الإمارات واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة الإمارات واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27"



نتائج الإمارات واليمن في المباريات الأخيرة


الإمارات

الإمارات - المستوى

مصر
ت1-1
الكويت
ف3-1
الجزائر
ف1-1
المغرب
خ3-0
السعودية
ت0-0
الهدف المسجل (المستقبل)
5/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
اليمن

اليمن - المستوى

لبنان
ت0-0
بروناي
ف0-2
بروناي
ف9-0
بوتان
ف7-1
لبنان
ف0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
20/1
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5

تاريخ مواجهات الإمارات واليمن في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

الإمارات العربية المتحدةتعادلاليمن
5
0
0
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا
اليمن badge
اليمن
اليمن
0
الإمارات العربية المتحدة badge
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات
1
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا
الإمارات العربية المتحدة badge
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات
2
اليمن badge
اليمن
اليمن
1
انتهت
كأس الخليج
الإمارات العربية المتحدة badge
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات
3
اليمن badge
اليمن
اليمن
0
انتهت
المباريات الودية
الإمارات العربية المتحدة badge
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات
2
اليمن badge
اليمن
اليمن
0
انتهت
المباريات الودية
الإمارات العربية المتحدة badge
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات
2
اليمن badge
اليمن
اليمن
0
انتهت
10الأهداف المسجلة1
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5


ترتيب الإمارات واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27"


المجموعة ب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
البحرينالبحرينالبحرين
00000000
2
قطرقطرقطر
00000000
3
الإمارات العربية المتحدةالإمارات العربية المتحدةالإمارات
00000000
4
اليمناليمناليمن
00000000
الجولة القادمة


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