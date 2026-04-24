ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وماتشيدا زيلفيا في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يواجه الأهلي السعودي، نظيره ماتشيدا زيلفيا الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب الإنماء.

الأهلي وصل إلى هذا الدور بعد الفوز على جوهور دار التعظيم في ربع النهائي ثم فيسل كوبيه في نصف النهائي، بينما ماتشيدا زيلفيا تخطى عقبة الاتحاد ثم شباب الاهلي دبي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وماتشيدا زيلفيا في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الأهلي وماتشيدا زيلفيا في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

موعد مباراة الأهلي وماتشيدا زيلفيا في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 هو يوم السبت 25 أبريل 2026، على استاد الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة والربع مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وماتشيدا زيلفيا في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس وقنوات الكأس حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وماتشيدا زيلفيا في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، عبر شاشتهم.

وخصصت بي إن سبورتس قناة beIN SPORTS 2 HD، بينما يأتي اللقاء عبر الكأس 5 بصوت خليل البلوشي.

كيف تشاهد مباراة الأهلي وماتشيدا زيلفيا في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي وماتشيدا زيلفيا في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

كما يتم نقل اللقاء عبر تطبيق شووف الخاص بقنوات الكأس.

