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ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيتوريا جيماريش الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الأهلي ضد جيماريش
الأهلي
وديات الأندية
القنوات الناقلة
جيماريش

تعرف على كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وفيتوريا جيماريش الودية التحضرية لموسم 2026-2027 والبث عبر الإنترنت..

يحتضن ملعب "باين كليف" ، قمة تجمع بين الأهلي السعودي وفيتوريا البرتغالي، مساء الجمعة، وذلك في إطار المباريات الودية استعدادًا للموسم الجديد 2026-2027.

الأهلي السعودي حقق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم الماضي بجانب السوبر السعودي، ويبحث عن الفوز بدوري روشن الغائب عن خزانة النادي منذ 2016.

وفي التقرير الآتي من جول العربي نستعرض القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيتوريا جيماريشالودية التحضرية لموسم 2026-2027.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيتوريا جيماريش الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟

تمتلك stc tv الرياضية حقوق بث مباريات الأهلي الودية..

وخصصت الشبكة لمباراة الأهلي وفيتوريا آفي الودية التحضرية لموسم 2026-2027 قناة stc tv sports HD.

كيف تشاهد مباراة الأهلي وفيتوريا جيماريش الودية التحضرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت؟

وبالنسبة لمن يرغب في مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي وفيتوريا جيماريش الودية التحضرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت فيمكن متابعة اللقاء عبر تطبيق stc tv.

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من معلق مباراة الأهلي وفيتوريا جيماريش الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟

اختارت شبكة  stc tv المعلق راشد الدوسري للتعليق على مواجهة الأهلي وفيتوريا جيماريش الودية التحضرية لموسم 2026-2027.

متى موعد مباراة الأهلي وفيتوريا جيماريش الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟

موعد مباراة الأهلي وفيتوريا جيماريش الودية التحضرية لموسم 2026-2027، هو الجمعة 24 يوليو 2026، على ملعب باين كليف.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية عشر والنصف ظهرًا (12:30) بتوقيت السعودية، الواحدة والنصف ظهرًا (13:30) بتوقيت الإمارات.

المباراةالأهلي - فيتوريا جيماريش
الموعدالجمعة 24 يوليو 2026
التوقيت12:30 السعودية، 13:30 الإمارات
القنوات الناقلةstc tv sports HD
المعلقراشد الدوسري
الملعبباين كليف
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