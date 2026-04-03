Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري روشن السعودي
الأهلي
الإنماء
ضمك
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الأهلي ضد ضمك
الأهلي
ضمك

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الأهلي، نظيره ضمك، في مواجهة ضمن الجولة السابعة والعشرين في دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب الإنماء.

الأهلي يبحث عن مواصلة سلكة الانتصارات بعدما بات في المركز الثالث حاليًا وهو يواجه طموح ضمك صاحب المركز الخامس عشر في تحسين موقعه بجدول الترتيب.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 4 أبريل 2026، على ملعب الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة والربع بتوقيت السعودية، الثامنة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة | التعليق
ثمانية | فهد العتيبي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026

تشكيلات الأهلي ضد ضمك

الأهليHome team crest

4-3-3

التشكيل

4-4-2

Home team crestضمك
16
إدوارد ميندي
3
روجير إيبانيز
29
M. Abdulrahman
32
ماثيو دامس
46
ريان حامد
30
زياد الجهني
10
إنزو ميلوت
20
ماتيوس جونكالفيس
17
إيفان توني
7
رياض محرز
13
جالينو
1
Kewin
15
جمال حركاس
12
سنوسي الهوساوي
22
A. Al-Khaibre
13
عبدالرحمن العبيد
20
ضاري سيار العنزي
8
فالنتين فادا
26
رياض محمد شراحيلي
2
مورلاي سيلا
14
J. Okita
11
ياكو ميتى

4-4-2

ضمكAway team crest

الأهلي
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • ماتياس يايسله

ضمك
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • فابيو كاريلي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الأهلي وضمك في المباريات الأخيرة

الأهلي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ضمك
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين الأهلي وضمك في المباريات الأخيرة

الأهلي

آخر 5 مباريات

ضمك

4

انتصارات

1

تعادل

0

انتصار

13

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026

