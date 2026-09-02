ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب القاهرة الدولي مواجهة مرتقبة تجمع بين الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2026-2027.
المباراة متابعة على صعيد جماهيري واسع، كون الأهلي واحدا من القطبين الأبرز في الكرة المصرية إلى جانب الزمالك حامل لقب الموسم الماضي.
وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.
ما موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2026-2027؟
موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2026-2027، هو الخميس 3 سبتمبر 2026، على ملعب القاهرة الدولي.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءُ بتوقيت السعودية ومصر، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2026-2027؟
تمتلك شبكة أون سبورتس حق بث مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2026-2027.
وسوف يتم نقل المواجهة بتعليق بلال علام.
|القنوات الناقلة
|التعليق
|On Sport
|بلال علام
كيف تشاهد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2026-2027 عبر الإنترنت؟
يمكن مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "أون سبورتس".