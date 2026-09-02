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الدوري المصري الممتاز
team-logoالأهلي
ستاد القاهرة الدولي
team-logoسموحة
شاهد على ON Sport
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الأهلي
الدوري المصري الممتاز
الأهلي ضد سموحة
سموحة

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف ملعب القاهرة الدولي مواجهة مرتقبة تجمع بين الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2026-2027.

المباراة متابعة على صعيد جماهيري واسع، كون الأهلي واحدا من القطبين الأبرز في الكرة المصرية إلى جانب الزمالك حامل لقب الموسم الماضي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2026-2027؟

موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2026-2027، هو الخميس 3 سبتمبر 2026، على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءُ بتوقيت السعودية ومصر، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري المصري الممتاز
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
سموحة crest
سموحة
سموحة
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الدوري المصري الممتاز - الجولة 3
ستاد القاهرة الدولي

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2026-2027؟

تمتلك شبكة أون سبورتس حق بث مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2026-2027.

وسوف يتم نقل المواجهة بتعليق بلال علام.

القنوات الناقلةالتعليق
On Sportبلال علام
 
 

كيف تشاهد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "أون سبورتس".

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2026-2027

التشكيلات المحتملة الأهلي ضد سموحة

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • الحسين عموتة

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • A. Abdelaziz

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الأهلي وسموحة في المباريات الأخيرة

الأهلي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

سموحة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
1/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ الأهلي وسموحة في المباريات الأخيرة

الأهلي

آخر 5 مباريات

سموحة

4

انتصارات

1

تعادل

0

انتصار

6

الأهداف المسجلة

1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ترتيب الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2026-2027

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