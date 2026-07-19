ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ورايو آفي الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب "دوس أركوس" ، قمة تجمع بين الأهلي السعودي ورايو آفي البرتغالي، مساء الأحد، وذلك في إطار المباريات الودية استعدادًا للموسم الجديد 2026-2027.

الأهلي السعودي حقق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم الماضي بجانب السوبر السعودي، ويبحث عن الفوز بدوري روشن الغائب عن خزانة النادي منذ 2016.

وفي التقرير الآتي من جول العربي نستعرض القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ورايو آفي الودية التحضرية لموسم 2026-2027.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ورايو آفي الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟

تمتلك stc tv الرياضية حقوق بث مباريات الأهلي الودية..

وخصصت الشبكة لمباراة الأهلي ورايو آفي الودية التحضرية لموسم 2026-2027 قناة stc tv sports HD 2.

كيف تشاهد مباراة الأهلي ورايو آفي الودية التحضرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت؟

وبالنسبة لمن يرغب في مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ورايو آفي الودية التحضرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت فيمكن متابعة اللقاء عبر تطبيق stc tv.

من معلق مباراة الأهلي ورايو آفي الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟

اختارت شبكة stc tv المعلق راشد الدوسري للتعليق على مواجهة الأهلي ورايو آفي الودية التحضرية لموسم 2026-2027.

متى موعد مباراة الأهلي ورايو آفي الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟

موعد مباراة الأهلي ورايو آفي الودية التحضرية لموسم 2026-2027، هو الأحد 19 يوليو 2026، على ملعب دوس أركوس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء (19:00) بتوقيت السعودية،الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت الإمارات.