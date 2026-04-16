ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وجوهور دار التعظيم في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يواجه الأهلي السعودي، نظيره جوهور دار التعظيم الماليزي، في مواجهة قوية ضمن مواجهات ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب الإنماء.

الأهلي وصل إلى هذا الدور على حساب الدحيل بعد الفوز بهدف نظيف سجله رياض محرز في المباراة التي وصلت لأشواط إضافية.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وجوهور دار التعظيم في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الأهلي وجوهور دار التعظيم في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

موعد مباراة الأهلي وجوهور دار التعظيم في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 هو يوم الجمعة 17 أبريل 2026، على استاد الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، السابعة إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وجوهور دار التعظيم في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس وقنوات الكأس حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وجوهور دار التعظيم في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، عبر شاشتهم.

وخصصت بي إن سبورتس قناة beIN SPORTS 1 HD بتعليق أحمد البلوشي، بينما يأتي اللقاء عبر الكأس 5 بصوت خليل البلوشي.

كيف تشاهد مباراة الأهلي وجوهور دار التعظيم في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي وجوهور دار التعظيم في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

كما يتم نقل اللقاء عبر تطبيق شووف الخاص بقنوات الكأس.

نتائج الأهلي وجوهور دار التعظيم في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات الأهلي وجوهور دار التعظيم الأخيرة