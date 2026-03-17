ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد جمهور الكرة السعودية لقمة من نوع خاص تجمع بين الأهلي والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي من دوري روشن السعودي 2025-2025.

الأهلي يبحث عن الفوز على الهلال رغم تعادله معه في مباراتين الموسم الحالي في دوري روشن السعودي وذلك لأجل الوصول إلى المباراة النهائية، وتحقيق اللقب الغائب منذ 2016، لكن تظل قلعة الكؤوس الأكثر تتويجًا بالبطولة بواقع 13 مرة.

أما الهلال، فبعد منافسته القوي على الدوري يطمح في حصد الكأس والاقتراب أكثر من الأهلي، إذ يمتلك الزعيم 11 بطولة آخرها كان الموسم قبل الماضي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الأهلي والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الأهلي والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026 هو يوم الأربعاء 18 مارس 2026، على ستاد الإنماء.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات الدوري السعودي، ستذاع مباراة الأهلي والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026 على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية -

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الأهلي والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأهلي والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026

نتائج الأهلي والهلال في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الأهلي والهلال في المباريات الأخيرة