يستضيف نادي الأهلي نظيره النصر على ملعب "الإنماء" في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة في مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027.
الأهلي يريد العودة بأفضل شكل ممكن وهو الذي يحتل المركز السادس في ترتيب دوري روشن ويطمح لمواصلة المنافسة على اللقب.
أما النصر، فيتواجد في المركز الثالث ويقدم مستويات جيدة خلال الموسم الحالي، ويطمح العالمي للتتويج بالدوري للموسم الثاني على التوالي.
وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.
متى موعد مباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟
موعد مباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 هو الجمعة 20 نوفمبر 2026 على ملعب "الإنماء".
وتنطلق صافرة البداية في الثامنة والنصف مساءً (20:30) بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً (21:30) بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟
يمكن مشاهدة مباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 عن طريق قنوات ثمانية.
ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟
القمر
عرب سات
التردد
11919
الاستقطاب
أفقي (H)
معدل الترميز
27500
معدل الخطأ
3/4
من معلق مباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟
اختارت شبكة ثمانية كلًا من سعد يحيى ومشاري القرني للتعليق على مباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027.
ثمانية
ثمانية
سعيد يحيى
Thmanyah
تطبيق ثمانية
مشاري القرني
كيف تشاهد مباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
أصدرت شبكة ثمانية تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.
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التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027
تشكيل الأهلي المتوقع أمام النصر
حراسة المرمى
إدواردو ميندي
خط الدفاع
سعد بالعبيد - محمد سليمان بكر - أبوبكر سيدي كنتيه - سعيد باعطية
خط الوسط
إدوارد سبيرتسيان - زياد الجهني - أرتيم بوندارينكو
خط الهجوم
فراس البريكان - فرانشيسكو ترينكاو - جالينو
تشكيل النصر المتوقع أمام الأهلي
حراسة المرمى
بينتو
خط الدفاع
نواف بوشل - محمد سيماكان - إينيغو مارتينيز - أيمن يحيى
خط الوسط
عبدالله الخيبري - أنجيلو جابرييل - جواو فيليكس
خط الهجوم
ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - عبدالله الحمدان
التشكيلات المحتملة الأهلي ضد النصر
المدرب
- مارينو بوسيتش
نتائج الأهلي والنصر في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات الأهلي والنصر في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|11
|10
|0
|1
|32
|9
|+23
|30
ف
ف
ف
ف
ف
|2
|12
|9
|1
|2
|32
|12
|+20
|28
ف
خ
ف
ف
ف
|3
|11
|9
|1
|1
|28
|11
|+17
|28
ف
ف
ف
ف
ت
|4
|11
|7
|3
|1
|21
|11
|+10
|24
ت
ف
ف
خ
ف
|5
|12
|7
|1
|4
|18
|10
|+8
|22
ف
ف
خ
خ
ت
|6
|11
|7
|0
|4
|28
|19
|+9
|21
خ
ف
ف
ف
ف
|7
|12
|5
|4
|3
|18
|17
|+1
|19
ت
ف
خ
ف
ت
|8
|12
|4
|3
|5
|10
|13
|-3
|15
خ
خ
ف
ت
خ
|9
|12
|3
|6
|3
|14
|19
|-5
|15
ف
خ
ف
ف
ت
|10
|11
|3
|5
|3
|20
|15
|+5
|14
ف
ف
ت
ف
ت
|11
|11
|3
|3
|5
|17
|26
|-9
|12
خ
خ
خ
خ
خ
|12
|11
|3
|3
|5
|11
|25
|-14
|12
خ
ف
خ
ت
ف
|13
|12
|2
|5
|5
|16
|20
|-4
|11
ف
ت
خ
خ
ت
|14
|12
|2
|4
|6
|14
|20
|-6
|10
خ
ت
خ
خ
ت
|15
|12
|2
|4
|6
|13
|24
|-11
|10
خ
ف
خ
ت
ف
|16
|12
|1
|3
|8
|10
|25
|-15
|6
خ
خ
خ
ف
خ
|17
|12
|0
|5
|7
|6
|20
|-14
|5
ت
خ
خ
ت
خ
|18
|11
|0
|3
|8
|7
|19
|-12
|3
ت
خ
خ
خ
ت