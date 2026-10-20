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الدوري المصري الممتاز
team-logoالأهلي
ستاد القاهرة الدولي
team-logoالقناة
شاهد على ON Sport
كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقناة في الدوري المصري 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الدوري المصري الممتاز
الأهلي
القنوات الناقلة
الأهلي ضد القناة
القناة
مصر
المغرب
الجزائر
الأردن

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقناة في الدوري المصري 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن استاد القاهرة الدولي، مواجهة الأهلي والقناة ضمن منافسات الجولة السابعة في الدوري المصري الممتاز 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الأهلي والقناة في الدوري المصري 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الأهلي والقناة في الدوري المصري 2026-2027؟

موعد مباراة الأهلي والقناة في الدوري المصري 2026-2027 هو الأربعاء 21 أكتوبر 2026 على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت مصر والسعودية، التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت الإمارات.

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الدوري المصري الممتاز - الجولة 7
ستاد القاهرة الدولي


ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقناة في الدوري المصري 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات أون سبوت حقوق بث مباريات الدوري المصري 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة أون سبورت.

من معلق مباراة الأهلي والقناة في الدوري المصري 2026-2027؟

اختارت شبكة أون سبورت، محمد الكواليني للتعليق على مباراة الأهلي والقناة عبر ON SPORT.



ON Sport 1

ON SPORT

محمد الكواليني


كيف تشاهد مباراة الأهلي والقناة في الدوري المصري 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الأهلي والقناة في الدوري المصري 2026-2027 عبر تطبيق ON SPORT وكذلك كورة بلس.

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التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والقناة في الدوري المصري 2026-2027


التشكيلات المحتملة الأهلي ضد القناة

المدرب

  • الحسين عموتة


نتائج الأهلي والقناة في المباريات الأخيرة


الأهلي

الأهلي - المستوى

زد
ف0-2
سموحة
ف1-0
المقاولون
ت1-1
أبو قير
ف2-0
الزمالك
ف0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
8/1
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
القناة

القناة - المستوى

الجونة
ت1-1
وادي دجلة
ت0-0
الجيش
ت1-1
زد
خ2-1
المصري
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
4/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات الأهلي والقناة في المباريات الأخيرة



ترتيب الأهلي والقناة في الدوري المصري 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
بيراميدزبيراميدزبيراميدز
6600132+1118
ف
ف
ف
ف
ف
2
الأهليالأهليالأهلي
6510113+816
ف
ف
ت
ف
ف
3
الزمالكالزمالكالزمالك
641183+513
خ
ف
ف
ف
ف
4
مودرن سبورتمودرن سبورتمودرن سبورت
6411106+413
ف
ف
ف
خ
ف
5
الاتحادالاتحادالاتحاد
641184+413
ف
ف
ف
ف
خ
6
سيراميكا كليوباتراسيراميكا كليوباتراسيراميكا
6402117+412
خ
ف
ف
ف
ف
7
المقاولون العربالمقاولون العربالمقاولون
7322106+411
ف
ت
ف
ت
ف
8
سموحةسموحةسموحة
731344010
ف
ف
ف
خ
خ
9
البنك الأهليالبنك الأهليالبنك الأهلي
63037709
ف
خ
ف
ف
خ
10
السويس بتروجيتالسويس بتروجيتالسويس بتروجيت
6222101008
ت
ف
ف
خ
خ
11
زدزدزد
622256-18
ت
ف
خ
ف
خ
12
المصريالمصريالمصري
722379-28
ت
ت
خ
خ
خ
13
القناةالقناةالقناة
61416607
ت
خ
ت
ت
ت
14
الجيشالجيشالجيش
621358-37
خ
خ
ت
خ
ف
15
وادي دجلةوادي دجلةوادي دجلة
613267-16
ت
خ
خ
ت
ف
16
بترول أسيوطبترول أسيوطبترول أسيوط
612336-35
ف
خ
خ
خ
ت
17
الشرقية إنبيالشرقية إنبيالشرقية إنبي
7115815-74
خ
خ
خ
ف
ت
18
أبو قير للأسمدةأبو قير للأسمدةأبو قير
7115311-84
ت
خ
خ
خ
خ
19
الجونةالجونةالجونة
7025410-62
خ
خ
خ
خ
خ
20
غزل المحلةغزل المحلةغزل المحلة
6015110-91
خ
خ
خ
ت
خ
Championship Playoff
تصفيات الهبوط


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