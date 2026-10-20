ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقناة في الدوري المصري 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن استاد القاهرة الدولي، مواجهة الأهلي والقناة ضمن منافسات الجولة السابعة في الدوري المصري الممتاز 2026-2027.
وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الأهلي والقناة في الدوري المصري 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.
متى موعد مباراة الأهلي والقناة في الدوري المصري 2026-2027؟
موعد مباراة الأهلي والقناة في الدوري المصري 2026-2027 هو الأربعاء 21 أكتوبر 2026 على استاد القاهرة الدولي.
وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت مصر والسعودية، التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقناة في الدوري المصري 2026-2027؟
تمتلك شبكة قنوات أون سبوت حقوق بث مباريات الدوري المصري 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة أون سبورت.
من معلق مباراة الأهلي والقناة في الدوري المصري 2026-2027؟
اختارت شبكة أون سبورت، محمد الكواليني للتعليق على مباراة الأهلي والقناة عبر ON SPORT.
ON SPORT
محمد الكواليني
كيف تشاهد مباراة الأهلي والقناة في الدوري المصري 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الأهلي والقناة في الدوري المصري 2026-2027 عبر تطبيق ON SPORT وكذلك كورة بلس.
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التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والقناة في الدوري المصري 2026-2027
التشكيلات المحتملة الأهلي ضد القناة
المدرب
- الحسين عموتة
نتائج الأهلي والقناة في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات الأهلي والقناة في المباريات الأخيرة
ترتيب الأهلي والقناة في الدوري المصري 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|6
|6
|0
|0
|13
|2
|+11
|18
ف
ف
ف
ف
ف
|2
|6
|5
|1
|0
|11
|3
|+8
|16
ف
ف
ت
ف
ف
|3
|6
|4
|1
|1
|8
|3
|+5
|13
خ
ف
ف
ف
ف
|4
|6
|4
|1
|1
|10
|6
|+4
|13
ف
ف
ف
خ
ف
|5
|6
|4
|1
|1
|8
|4
|+4
|13
ف
ف
ف
ف
خ
|6
|6
|4
|0
|2
|11
|7
|+4
|12
خ
ف
ف
ف
ف
|7
|7
|3
|2
|2
|10
|6
|+4
|11
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ت
ف
ت
ف
|8
|7
|3
|1
|3
|4
|4
|0
|10
ف
ف
ف
خ
خ
|9
|6
|3
|0
|3
|7
|7
|0
|9
ف
خ
ف
ف
خ
|10
|6
|2
|2
|2
|10
|10
|0
|8
ت
ف
ف
خ
خ
|11
|6
|2
|2
|2
|5
|6
|-1
|8
ت
ف
خ
ف
خ
|12
|7
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|2
|3
|7
|9
|-2
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ت
ت
خ
خ
خ
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|6
|1
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|1
|6
|6
|0
|7
ت
خ
ت
ت
ت
|14
|6
|2
|1
|3
|5
|8
|-3
|7
خ
خ
ت
خ
ف
|15
|6
|1
|3
|2
|6
|7
|-1
|6
ت
خ
خ
ت
ف
|16
|6
|1
|2
|3
|3
|6
|-3
|5
ف
خ
خ
خ
ت
|17
|7
|1
|1
|5
|8
|15
|-7
|4
خ
خ
خ
ف
ت
|18
|7
|1
|1
|5
|3
|11
|-8
|4
ت
خ
خ
خ
خ
|19
|7
|0
|2
|5
|4
|10
|-6
|2
خ
خ
خ
خ
خ
|20
|6
|0
|1
|5
|1
|10
|-9
|1
خ
خ
خ
ت
خ