ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفتح في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستكمل الأهلي منافسات دوري روشن السعودي، حين يستعد لمواجهة ضيفه الفتح على استاد الأمير عبالله الفيصل في المباراة المؤجلة من الجولة 28 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

الأهلي يريد مواصلة الإيمان بحظوظه في اللقب، في ظل أن تعثر النصر أمام القادسية فتح باب الاحتمالات مجددًا بعض الشيء بالنسبة له..

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفتح في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الأهلي والفتح في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الأهلي والفتح في المباراة المؤجلة من الجولة 28 من دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الأربعاء 6 مايو 2026، على استاد الأمير عبدالله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفتح في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الأهلي والفتح في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والفتح في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأهلي والفتح في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والفتح في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الأهلي ضد الفتح التشكيل المتوقع البدلاء المدرب ماتياس يايسله التشكيل المتوقع البدلاء المدرب جوزيه جوميز

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الأهلي والفتح في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الأهلي والفتح في المباريات الأخيرة

ترتيب الأهلي والفتح في دوري روشن السعودي 2025-2026