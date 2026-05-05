ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفتح في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستكمل الأهلي منافسات دوري روشن السعودي، حين يستعد لمواجهة ضيفه الفتح على استاد الأمير عبالله الفيصل في المباراة المؤجلة من الجولة 28 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

الأهلي يريد مواصلة الإيمان بحظوظه في اللقب، في ظل أن تعثر النصر أمام القادسية فتح باب الاحتمالات مجددًا بعض الشيء بالنسبة له..

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفتح في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الأهلي والفتح في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الأهلي والفتح في المباراة المؤجلة من الجولة 28 من دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الأربعاء 6 مايو 2026، على استاد الأمير عبدالله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفتح في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الأهلي والفتح في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والفتح في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأهلي والفتح في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والفتح في دوري روشن السعودي 2025-2026

  • ماتياس يايسله

  • جوزيه جوميز

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الأهلي والفتح في المباريات الأخيرة

الأهلي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

الفتح
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ المواجهات بين الأهلي والفتح في المباريات الأخيرة

الأهلي

آخر 5 مباريات

الفتح

1

انتصار

1

تعادل

3

انتصارات

5

الأهداف المسجلة

9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب الأهلي والفتح في دوري روشن السعودي 2025-2026

