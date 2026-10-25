ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب الإنماء مواجهة استثنائية مرتقبة تجمع بين الأهلي والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الأهلي والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الأهلي والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

موعد مباراة الأهلي والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 هو الإثنين 26 أكتوبر 2026 على ملعب الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء (19:00) بتوقيت السعودية، الثامنة (20:00) بتوقيت الإمارات.





دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 3 26 أكتوبر 2026 - 12:00





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ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة الأهلي والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، أحمد البلوشي، معلقا على مباراة الأهلي والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.





beIN SPORTS HD 1 أحمد البلوشي





كيف تشاهد مباراة الأهلي والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الأهلي والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027









نتائج الأهلي والغرافة في المباريات الأخيرة









تاريخ مواجهات الأهلي والغرافة في المباريات الأخيرة









ترتيب الأهلي والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027



