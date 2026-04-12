مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يواجه الاهلي السعودي، نظيره الدحيل القطري، على ملعب الإنماء، في مباريات درو الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

ويدخل الأهلي، المباراة بمعنويات تتطلع لمواصلة المشوار الجيد للحفاظ على لقبه، خاصة وأنّ الفريق لديه حظوظ جيدة في الدورة المجمعة المقامة في جدة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الأهلي والدحيل في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

موعد مباراة الأهلي والدحيل في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 هو يوم الإثنين 13 أبريل 2025، على ملعب الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية وقطر، السابعة إلا الربع بتوقيت الإمارات

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس وقنوات الكأس حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والدحيل في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، عبر شاشتهم.

وخصصت بي إن سبورتس قناة beIN SPORTS 2 HD بتعليق حسن العيدروس، بينما يأتي اللقاء عبر الكأس 5.

كيف تشاهد مباراة الأهلي والدحيل في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي والدحيل في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

كما يتم نقل اللقاء عبر تطبيق شووف الخاص بقنوات الكأس. 

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS 2حسن العيدروس
TOD TV
الكأس 5أحمد الطيب

نتائج الأهلي والدحيل في المباريات الأخيرة

الأهلي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

الدحيل
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ المواجهات بين الأهلي والدحيل في المباريات الأخيرة

الأهلي

آخر 5 مباريات

الدحيل

1

انتصار

3

تعادلات

1

انتصار

7

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5
