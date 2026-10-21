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دوري روشن السعودي
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الإنماء
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ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري روشن السعودي
الأهلي
الأهلي ضد الخليج
الخليج
المملكة العربية السعودية

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2026-2027.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي الأهلي نظيره الخليج على ملعب "الأمير عبدالله الفيصل" ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة في مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027.

الأهلي يريد العودة بأفضل شكل ممكن وهو الذي يحتل المركز الخامس في ترتيب دوري روشن ويطمح لمواصلة المنافسة على اللقب.


وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2026-2027 هو الخميس 22 أكتوبر 2026 على ملعب "الأمير عبدالله الفيصل".

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2026-2027 عن طريق قنوات ثمانية.


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دوري روشن السعودي - الجولة 11
الإنماء


ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

القمر

عرب سات

التردد

11919

الاستقطاب

أفقي (H)

معدل الترميز

27500

معدل الخطأ

3/4

من معلق مباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

لم تختر شبكة ثمانية معلقا بعد، للتعليق على مباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2026-2027 وسنوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.


ثمانية


ثمانية


كيف تشاهد مباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟


أصدرت شبكة ثمانية تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

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التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2026-2027

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الخليج


حراسة المرمى

.عبدالرحمن الصانبي

خط الدفاع

سعد بالعبيد - محمد سليمان بكر - ميريح ديميرال - سعيد باعطية

خط الوسط

إدوارد سبيرتسيان - زياد الجهني - إدواردو سبيرتسيان

خط الهجوم

فراس البريكان - فرانشيسكو ترينكاو - جالينو



تشكيلات الفيحاء ضد الأهلي

5-3-2
الفيحاء crest
الفيحاء
الفيحاء
page.match.formation.title
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
4-2-3-1
اورلاندو موسكيرااورلاندو موسكيرازياد الصحفيزياد الصحفيعمر كوليعمر كوليteam-logoمخير الرشيديأحمد بامسعودأحمد بامسعودteam-logoمحمد كريم البقعاويteam-logoهوغو موراteam-logoعلي الحسين بولحرشteam-logoY. Souzaجيسونجيسونألفا سيميدوألفا سيميدوteam-logoعبد الرحمن السنابيteam-logoسعد بالعبيدسعيد خالد باعطيهسعيد خالد باعطيهروجير إيبانيزروجير إيبانيزميريح ديميرالميريح ديميرالteam-logoماتيوس جونكالفيسفرانشيسكو ترينكاوفرانشيسكو ترينكاوteam-logoفالنتين أتانجانا إيدواteam-logoإدوارد سبيرتسيانزياد الجهنيزياد الجهنيفراس البريكانفراس البريكان
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
5-3-2
الفيحاء

التشكيلة الأساسية

الأهلي

البدلاء

المدرب

  • فابيو كاريلي
  • مارينو بوسيتش



نتائج الأهلي والخليج في المباريات الأخيرة


الفيحاء

الفيحاء - المستوى

الخلود
ت2-2
الاتحاد
خ2-1
الشباب
ت0-0
الرياض
ت1-1
الخليج
خ2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
4/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
الأهلي

الأهلي - المستوى

الحزم
ف3-1
باختاكور
ت1-1
صن داونز
خ2-1
الفتح
ف0-4
الوصل
ف1-3
الهدف المسجل (المستقبل)
12/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5


تاريخ مواجهات الأهلي والخليج في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

الفيحاءتعادلالأهلي
0
1
4
دوري روشن السعودي
الفيحاء badge
الفيحاء
الفيحاء
1
الأهلي badge
الأهلي
الأهلي
1
انتهت
دوري روشن السعودي
الأهلي badge
الأهلي
الأهلي
2
الفيحاء badge
الفيحاء
الفيحاء
0
انتهت
دوري روشن السعودي
الأهلي badge
الأهلي
الأهلي
5
الفيحاء badge
الفيحاء
الفيحاء
0
انتهت
دوري روشن السعودي
الفيحاء badge
الفيحاء
الفيحاء
0
الأهلي badge
الأهلي
الأهلي
1
انتهت
دوري روشن السعودي
الأهلي badge
الأهلي
الأهلي
1
الفيحاء badge
الفيحاء
الفيحاء
0
انتهت
1الأهداف المسجلة10
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5


ترتيب الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2026-2027



#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
القادسيةالقادسيةالقادسية
10811249+1525
ف
ف
ف
ت
ف
2
الهلالالهلالالهلال
9801277+2024
ف
ف
ف
خ
ف
3
النصرالنصرالنصر
9711207+1322
ف
ف
ت
ف
خ
4
الاتحادالاتحادالاتحاد
96211810+820
ف
خ
ف
ف
ف
5
الأهليالأهليالأهلي
96032312+1118
ف
ف
ف
خ
ف
6
نيومنيومنيوم
10514149+516
خ
خ
ت
ف
ف
7
الدرعيةالدرعيةالدرعية
1043399015
ف
ت
خ
ت
ف
8
الاتفاقالاتفاقالاتفاق
104331416-215
خ
ف
ت
ت
ت
9
الخلودالخلودالخلود
93331418-412
خ
خ
خ
ف
ت
10
الخليجالخليجالخليج
10262913-412
ف
ف
ت
ت
ت
11
الحزمالحزمالحزم
102351014-49
خ
خ
ت
خ
ف
12
الرياضالرياضالرياض
9234918-99
خ
ت
ف
ت
خ
13
الشبابالشبابالشباب
91531113-28
ت
ف
ت
خ
خ
14
الفيصليالفيصليالفيصلي
91441017-77
ت
ف
خ
ت
ت
15
الفيحاءالفيحاءالفيحاء
101451017-77
خ
خ
ت
ت
خ
16
الفتحالفتحالفتح
10136920-116
خ
ف
خ
خ
خ
17
التعاونالتعاونالتعاون
10046417-134
خ
ت
خ
خ
خ
18
أبهاأبهاأبها
8026615-92
خ
ت
خ
خ
خ
AFC Champions League
هبوط

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