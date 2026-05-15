ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل الخلود ضيفًا على الأهلي على ملعب "الإنماء" بمباراة قوية لحساب الجولة 33 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

لا مجال لأي تعثر بالنسبة للأهلي إذا أراد الحفاظ على المركز الثالث بعد انتهاء آمال المنافسة مع كل من النصر والهلال.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الأهلي والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الأهلي والخلود في الجولة 33 من دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 16 مايو 2026، على ملعب الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة المعلق ثمانية سليمان الشريف

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الأهلي والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأهلي والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الأهلي ضد الخلود التشكيل المتوقع البدلاء المدرب ماتياس يايسله التشكيل المتوقع البدلاء المدرب D. Buckingham

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الأهلي والخلود في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الأهلي والخلود في المباريات الأخيرة

ترتيب الأهلي والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026